Los vascos aportaron el año pasado diez millones de euros a Médicos Sin Fronteras

Archivo - Imagen del trabajo de Médicos Sin Fronteras en Ucrania. - MÉDICOS SIN FRONTERAS (MSF) - Archivo

VITORIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Médicos Sin Fronteras (MSF) cerró el pasado año con 42.130 socios, socias y donantes en Euskadi, un territorio en el que las aportaciones a esta organización llegaron a 9,9 millones de euros, con una media de 205 euros por donante.

Estas cifras se incluye en el balance publicado este martes por Médicos Sin Fronteras con motivo del Día Internacional de la Asistencia Humanitaria, que se celebra este próximo miércoles.

Euskadi contribuyó al trabajo de la organización con 42.130 socios, socias y donantes. En términos económicos, los vascos y las vascas aportaron 9,9 millones de euros a MSF, con una cuota media de 205 euros al año.

En cuanto a los datos por territorios, Bizkaia fue el que aportó más colaboradores con 21.957 socios, socias y donantes, seguida de Gipuzkoa y Álava.

El perfil de personas socias de MSF en Euskadi tuvo una media de edad de 61 años, y se identificó mayoritariamente como mujer -el 57%-, frente a un 43% que lo hizo como hombre. La antigüedad colaborando con la organización fue de 13 años de media.

La delegada de la organización para Euskadi, Nagore Eskisabel, ha destacado que los vascos "han demostrado, un año más, su enorme solidaridad y empatía con quienes más sufren".

Eskisabel ha explicado que "en un momento en el que las necesidades médico-humanitarias crecen y el compromiso de quienes gobiernan va en retroceso, las personas residentes en la comunidad autónoma continúan depositando su confianza en nuestro trabajo y en nuestra independencia para canalizar su indignación y su ayuda".