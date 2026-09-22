Vecinos de Barakaldo entregan 5.000 firmas para denunciar la falta de personal médico en el centro de Salud de Urban

Centro de Salud de Urban en Barakaldo. - EUROPA PRESS

BILBAO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública de Barakaldo (BOPA) y Sestao (SOPA) se concentrarán este jueves ante el Hospital San Eloy, en Barakaldo, contra "los recortes" en Osakidetza y entregarán las 5.000 firmas para denunciar la falta de personal médico en el centro de salud de Urban que han recogido los vecinos.

Desde las plataformas ciudadanas han denunciado que este verano "la situación de Osakidetza ha vuelto a ser crítica" ya que, a "los problemas estructurales" que se dan durante todo el año, se suman "los recortes de horarios, la falta de más personal médico de familia y de pediatría, el cierre de centros de salud, la normalización de turnos sin facultativos en los PAC- atendidos únicamente por enfermería-, las camas hospitalarias cerradas y las crecientes dificultades para obtener una cita médica".

Según han subrayado, estos "recortes" se repiten "año tras año" y se han convertido en "una normalidad instalada" que se no puede aceptar. En este sentido, han criticado que la reducción de horarios "ha afectado a todos los centros de salud" y más del 50% de las plazas de médicos de familia "han quedado sin cubrir", de manera que, "en algunos centros, se ha llegado a atender con un sólo médico cuando la plantilla era de cuatro". A esta situación, han añadido la falta de pediatras en algunos centros y "la saturación" de las urgencias de los Hospitales de Cruces y San Eloy.

"Las consecuencias son claras: más dificultades para acceder a una consulta médica, lista de esperas más largas y una peor atención a la ciudadanía", han planteado las plataformas, en cuya opinión, el objetivo es "el deterioro continuo de la sanidad pública para favorecer a la privada".

En este contexto, han aludido a la situación del Centro de Salud de Urban, en Barakaldo, donde los vecinos han recogido 5.000 firmas para denunciar "la falta de personal médico y la desatención" que están sufriendo.

Estas firmas, que van a entregar este jueves al gerente de la OSI Barakaldo-Sestao, "expresan el rechazo ciudadano a la situación actual, demandando soluciones y el cumplimiento de las promesas que recibieron por parte del responsable de la OSI y que, hasta la fecha, no se han cumplido", han explicado.

Las plataformas en defensa de la sanidad pública han llamado a la ciudadanía a "acompañar" en esta entrega de las firmas y participar en la concentración que realizarán a mediodía ante el Hospital San Eloy para demandar que "basta ya de recortes, de listas de espera interminables y de privatización".