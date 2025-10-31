Los vecinos de la calle Cervantes de Santurtzi afectados por un hundimiento ya pueden acceder a sus casas

BILBAO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santurtzi ha anunciado que los vecinos de los portales 2, 4 y 6 de la calle Cervantes, confinados desde el pasado miércoles en sus casas por un hundimiento en los bajos del patio que da acceso a sus viviendas, ya pueden acceder a ellas o salir, una vez instalada una estructura provisional.

Las mismas fuentes han explicado que existía una comunicación para la limpieza del local que hay debajo del suelo, que se ha hundido y que da acceso a los portales, y se había formulado en los últimos días una solicitud de licencia de obra, una petición que aún no había recibido respuesta de ningún tipo por parte del Área municipal de Urbanismo, por lo que los responsables de la obra que ha provocado el hundimiento no tenían permiso para llevarla a cabo.

Debido a la gravedad de la situación, el consistorio de forma subsidiaria ha acometido trabajos en dicha zona para dotar al espacio de una estructura y unas pasarelas de metal que ya están a disposición de los vecinos, a los que ya se ha informado de ello y también se les ha trasladado que tengan precaución en el tránsito sobre la pasarela.

La alcaldesa de Santurtzi, Karmele Tubilla, ha agradecido la colaboración vecinal, al igual que la labor de la policía municipal, bomberos y personal municipal que ha estado desde el miércoles trabajando "por y para que los y las vecinas de dichos portales estuvieran seguros y poder ofrecerles una rápida solución".