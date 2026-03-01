Vecinos de Muskiz y Abanto se manifiestan hasta la planta de Petronor tras la fuga de benceno para exigir que "basta ya"

Manifestantes portan pancartas con lemas 'Petronor aski da' y 'Nos estáis matando' durante una manifestación para denunciar la fuga de benceno en una planta de Petronor, a 1 de marzo de 2026, en Abanto Zierbena y Muskiz - David de Haro - Europa Press

BILBAO 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas se han manifestado este domingo desde Abanto Zierbena y Muskiz hasta la planta de Petronor en esta última localidad para denunciar las emisiones de benceno registradas por un incidente en un tanque de gasolina que se produjo el pasado jueves y demandar que "basta ya".

Vecinos de estas dos localidades vizcaínas han partido a mediodía desde el Ayuntamiento de Muskiz y la plaza de Trinidad de Abanto Zierbena en dos marchas que se han unido en las inmediaciones de la planta de Petronor.

Los manifestantes han realizado el recorrido encabezados por pancartas en las que podían leerse lemas como 'Petronor aski da' (Petronor basta ya), 'Meatzaldeak ezin du gehiago jasan' (la Zona Minera no puede soportar más) o 'Petronor nos fumiga con benceno, nos mata con el cáncer'.

Asimismo, portaban carteles con lemas como 'Nos estáis matando', 'La Zona Minera no está en venta' y 'Hoy benceno y mañana ¿qué?', entre otros.

Los participantes en la movilización han expresado su preocupación por los posibles efectos en su salud de las incidencias en la planta y han exigido que no se repita lo ocurrido. Asimimo, han mostrado su enfado tras el incidente de esta semana, que ha sido "la gota que ha colmado el vaso".