Una veintena de establecimientos optan a los premios 'Favoritos de Bilbao'

Archivo - Presentación de los finalistas a los premios 'Favoritos de Bilbao' - BILBAODENDAK - Archivo

BILBAO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

BilbaoDendak, plataforma para la promoción del sector comercial y turístico de la capital vizcaína, ha presentado este martes los 21 establecimientos que optarán este año a convertirse en los 'Favoritos de Bilbao', galardones que distinguen al comercio local en su apuesta por la innovación, la calidad y la singularidad.

Los ganadores se desvelarán en la XVIII Gran Gala del Comercio Local, que se celebrará el próximo 11 de noviembre en Euskalduna Bilbao, en una edición que "se presenta muy especial al coincidir con el 25º aniversario de la entidad", según han informado desde el Ayuntamiento.

En estos 25 años de actividad de BilbaoDendak, la plataforma "se ha consolidado como vehículo para el fomento, promoción y desarrollo" del comercio de la villa, que, ha destacado el Consistorio, "ha demostrado una gran capacidad de resiliencia superando un sinfín de desafíos".

Entre ellos, ha recordado el auge de los centros comerciales, la "irrupción del low cost", la venta online, los "grandes Marketplaces", la globalización o la pandemia de covid-19.

Con estos Premios 'Favoritos de Bilbao', se pretende "poner en valor al sector y reconocer a aquellos establecimientos que destacan por su singularidad, calidad e innovación, fomentan la economía local y sostenible, la vida social de nuestras calles, y garantizan la identidad y esencia de nuestra ciudad".

Los galardones se distribuyen en siete categorías: Tradición con Futuro, HemenGO SHOPPING Bilbao, Mejor Conectado, Mejor Concepto de Hostelería, Impulso al Euskera, Nuevo Comercio y Mejor Empresa de Servicios.

Los 21 establecimientos candidatos, tres por categoría, se han presentado en un evento en Azkuna, que ha contado con la presencia de la concejala delegada del Área de Desarrollo Económico, Comercio, Turismo y Empleo del Ayuntamiento de Bilbao, Kontxi Claver, y del presidente de BilbaoDendak, Rafael Gardeazabal, así como de representantes de las asociaciones de comercio zonales y otros invitados.

Un jurado determinará el establecimiento ganador de cada categoría, mientras que el público elegirá su 'Favorito' mediante votación popular en la web bilbaodendak.eus, hasta el 7 de noviembre. Además, entre todas las personas que voten se sorteará una tarjeta regalo de BilbaoDendak de 300 euros -canjeable en los comercios, establecimientos de hostelería y de servicios de la ciudad- y entradas para la gala.

Los establecimientos finalistas lucen una banderola y un distintito que reconoce su candidatura al premio y, además, en la calle Ercilla y en la plaza Arriaga se han instalado dos grandes cubos con imágenes de todos los finalistas.

Del 16 al 31 de octubre, en la estación de Metro de Indautxu, habrá también una exposición fotográfica de los 21 establecimientos que aspiran a los premios de esta edición para que la ciudadanía "conozca y reconozca" a los finalistas y puedan votar.