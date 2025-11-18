Una veintena de familias de localidades tensionadas de Gipuzkoa piden prórroga automática de sus contratos de alquiler

SAN SEBASTIÁN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de familias de las localidades guipuzcoanas tensionadas en materia de vivienda San Sebastián, Errenteria e Irun, han solicitado acogerse a la prórroga automática de hasta tres años de sus contratos finalizados de alquiler, que regula la Ley de Vivienda en su disposición final primera.

En un comunicado, la plataforma Stop desahucios de Gipuzkoa ha indicado que "todas ellas pagan puntualmente la renta que en estos municipios tensionados es muy elevada y supone dedicar a pagarla mas del 50% de sus ingresos".

A ello ha añadido que estas familias confían "en que la Ley de Vivienda y estas prórrogas extraordinarias les garanticen la estabilidad necesaria para seguir con su proyecto de vida".

Además, la plataforma ha considerado "llamativo" que, en ninguno de los casos, el arrendador les haya ofrecido la renovación de sus contratos, "sólo la fecha de la entrega de llaves con el desalojo y, que, algunos de ellos, estén rechazando la aplicación de estas prórrogas extraordinarias".

Desde Stop Desahucios no entienden "el comportamiento de estos arrendadores grandes y pequeños, de no querer renovar los contratos a estos inquilinos cumplidores, sino es por que están guiados por el objetivo de rentabilizar al máximo el beneficio del alquiler de su vivienda, como si fuera un producto de inversión y no de uso social".

Stop Desahucios les ha recordado que "en los municipios oficialmente declarados tensionados, el nuevo contrato que realicen tiene que respetar la renta del contrato anterior, es decir que no pueden subirla".

Además, ha reclamado que las administraciones estatales, autonómicas y locales deben "limitar los alquileres a los grandes tenedores y congelar las rentas de los pequeños".