Una veintena de personas inicia su formación para crear su propio negocio en Álava

VITORIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 22 personas en situación de desempleo han comenzado su formación en el nuevo programa de emprendimiento puesto en marcha por la Diputación Foral de Álava y la Fundación Santa María la Real con el objetivo de ayudar a aquellas personas quieran poner en marcha o reactivar una idea de negocio.

Los participantes presentarán en diciembre su proyecto de empresa a un panel de expertos, según ha informado la Diputación Foral de Álava en un comunicado.

La diputada foral de Empleo, Comercio y Turismo, Cristina González, ha explicado que esta iniciativa refuerza y completa el trabajo que ambas instituciones desarrollan a través de las Lanzaderas de Empleo.

"Ahora ponemos el foco en el autoempleo ofreciendo a las personas que tienen una idea de negocio formación especializada en emprendimiento, herramientas útiles como la inteligencia artificial y mentorías individuales para ayudarles convertir esa idea en un proyecto tangible y viable", ha señalado.

Actualmente participan en este programa de emprendimiento 22 alaveses (14 mujeres y 8 hombres) mayores de 26 años, que proceden de diferentes sectores profesionales: hostelería, bienestar personal o comercio, entre otros.

ITINERARIO

El itinerario formativo es 100% 'online' y gratuito, y está diseñado para fomentar el espíritu emprendedor y capacitar a las personas participantes en competencias clave para la búsqueda de un puesto de trabajo a través del autoempleo. Los contenidos del programa incluyen la utilización de metodologías ágiles, la comunicación efectiva y la adquisición de conocimientos financieros.

El programa combina sesiones grupales con mentorías individuales que ofrecen un acompañamiento personalizado en el desarrollo del plan de negocio y asesoran en la aplicación práctica de todos los conocimientos adquiridos para definir el proyecto. Además, incluye diferentes 'webinars' orientados a conocer y aprender el manejo de herramientas digitales y de inteligencia artificial aplicadas al emprendimiento.