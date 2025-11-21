Una veintena de propuestas de moda de comercios bilbaínos desfilan este sábado en la Pasarela Bilbao 2025

BILBAO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de una veintena de propuestas de moda de comercios bilbaínos desfilarán este sábado en la Pasarela Bilbao 2025, que se realizará dentro de la 'Bilbao Fashion Week' y en la que se hará entrega del VI Premio 'Villa de Bilbao' de la moda a Alberto Etxebarrieta. Como novedad, este año se habilitará una zona expositiva para comercios locales.

Según han explicado desde el Ayuntamiento, la Pasarela Bilbao 2025 se celebrará a partir de las 20.00 horas en el Euskalduna Bilbao, "consolidándose por decimosexto año consecutivo como uno de los eventos más esperados del proyecto 'Bilbao Fashion Week'".

El proyecto ha comenzado este año "una nueva andadura con mayor refuerzo" del Ayuntamiento de Bilbao, de la mano de la agrupación empresarial BilbaoCentro, con el objetivo de "situar a la villa como epicentro de la moda de calidad de la mano del comercio local".

Tras nueve días de actividades en distintos puntos de la ciudad, "el broche de oro" a 'Bilbao Fashion Week 2025' lo pondrá la Pasarela Bilbao 2025, con más de 20 propuestas de moda de los comercios de la ciudad.

En el desfile cada comercio bilbaíno presentará cuatro propuestas de moda que reflejan las tendencias de la temporada otoño-invierno, "en un momento clave para el sector", han destacado desde el Consistorio.

Además, como novedad en esta edición, se habilitará una zona expositiva, donde otros comercios locales mostrarán sus productos y servicios a partir de las 19.00 horas y al término de la pasarela, "reforzando la conexión directa entre la moda y la ciudadanía bilbaína".

PREMIO A ETXEBARRIETA

Durante la pasarela, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, junto con BilbaoCentro, entregará el VI Premio 'Villa de Bilbao' de la moda, que en esta edición reconoce la trayectoria del creador bilbaíno Alberto Etxebarrieta, fundador de Sinpatron. En anteriores ediciones, han recibido este premio Mercedes de Miguel, Carlos Díez, Javier Barroeta, la boutique Veritas o Alicia Rueda.

El evento contará con alrededor de 400 asistentes presenciales, la participación de más de 30 modelos profesionales y en formación que van a lucir las propuestas de temporada del comercio de Bilbao, y podrá seguirse en streaming a través del canal de YouTube de BilbaoCentro.