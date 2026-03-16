Veintiuno y Paul Alone serán teloneros de La Oreja de Van Gogh en el inicio de su gira en mayo en Bilbao y Madrid

1069598.1.260.149.20260316132338 Veintiuno y Paul Alone serán teloneros de La Oreja de Van Gogh en el inicio de su gira en mayo - GET IN

SAN SEBASTIÁN 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Oreja de Van Gogh, que sigue inmersa en la preparación de su gira de regreso 'Tantas cosas que contar', ha anunciado este lunes que Veintiuno y Paul Alone serán los artistas encargados de abrir las citas de mayo, en el arranque de gira en Bilbao y los primeros conciertos programados en Madrid.

Según han informado desde la promotora Get In, para las dos primeras fechas en el Bizkaia Arena BEC! (9 y 10 de mayo), la banda donostiarra ha elegido a Veintiuno. La formación toledana será la encargada de "caldear" el ambiente en el regreso de La Oreja de Van Gogh a los escenarios.

La banda formada por Diego Arroyo, Yago Banet, Pepe Narváez y Rafa Pachón llega a esta cita en la "cúspide" de su carrera, tras la gran acogida de su último trabajo de estudio 'La Balada de Delirio y Equilibrio' y su gira 'Mitología Tour'.

Por su parte, las citas en el Movistar Arena de Madrid (28, 29 y 31 de mayo) contarán con la presencia de Paul Alone. El artista navarro, que "destaca por su voz rota y su capacidad para contar historias cotidianas, aportará ese toque de autor y frescura que ha conquistado las listas de éxitos en los últimos años".

Paul Alone llegará a estas citas tras el éxito de su álbum 'Nada es verdad, todo está permitido', un proyecto donde el artista no solo ha compuesto y producido, sino que ha diseñado todo el imaginario visual.

Con estas confirmaciones, el grupo donostiarra, que regresa con Amaia Montero como vocalista, busca que cada concierto "sea una experiencia única, ofreciendo valor añadido a su repertorio legendario con el talento emergente que hoy lidera la escena nacional".

En las próximas semanas La Oreja de Van Gogh revelará paulatinamente el nombre del resto de artistas invitados que se sumarán a la apertura de cada uno de los 35 shows que forman parte del tour, con el que suma ya más de 400.000 entradas vendidas.