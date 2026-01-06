Vendido el primer premio de El Niño en Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Oiartzun y Elorrio

BILBAO 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer premio del sorteo extraordinario de El Niño, que ha sido muy repartido, se ha vendido, en administraciones de Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Oiartzun y Elorrio, entre otras muchas localidades del Estado.

El número 06.703, agraciado con dos millones de euros a la serie, ha caído en Bilbao, en las administraciones de Hurtado de Amezaga, 8, y en Alameda Urquijo, 52; en Elorrio se ha vendido en la administración de la calle Urarka, 3; en Vitoria en la plaza de la Constitución, 7; en San Sebastián, en Urbieta, 5; y en Oiartzun, en el CC Mamut (camino Astigarraga, 4L-12).