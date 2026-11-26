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BILBAO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las ventas en las grandes superficies y cadenas de alimentación de Euskadi se han elevado en octubre un 0,3% respecto al mismo mes del año anterior, a precios constantes y una vez corregidos los efectos de calendario. En comparación con el mes anterior, las ventas a precios constantes han aumentado un 0,4%, una vez corregidos los efectos estacionales, según datos elaborados por Eustat.

Por tipo de producto, las ventas han mejorado respecto a octubre de 2025 tanto en Alimentación, con un repunte del 0,4%, como en Resto de productos, donde han ascendido un 0,1%. En comparación con septiembre de 2026, las ventas han ascendido un 0,4% tanto en Resto de productos como en Alimentación.

Por territorios, las ventas en las grandes superficies y cadenas de alimentación han aumentado en octubre de 2026 un 2,9% en Álava y un 2,3% en Gipuzkoa. Sin embargo, en Bizkaia han descendido un 1,4%. Respecto a septiembre de 2026, las ventas han aumentado un 0,9% en Álava, un 0,6% en Gipuzkoa y un 0,1% en Bizkaia.

Por último, el índice de personal ocupado en las grandes superficies y cadenas de alimentación de Euskadi se ha mantenido estable respecto a octubre de 2025, y ha ascendido un 0,3% respecto al mes anterior.