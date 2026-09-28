Las ventas en grandes superficies y cadenas de alimentación de Euskadi aumentan en agosto un 0,1% interanual

Archivo - Supermercado Eroski de la calle Autonomía en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las ventas en las grandes superficies y cadenas de alimentación de Euskadi han aumentado un 0,1% con respecto al mismo mes del año anterior, a precios constantes y una vez corregidos los efectos de calendario, según datos elaborados por Eustat.

Las ventas a precios constantes, una vez extraídos los efectos estacionales correspondientes, han descendido un 0,2% con respecto al mes anterior, julio de 2026.

La evolución interanual de las ventas, agosto de 2026 respecto a agosto de 2025, ha sido positiva en Resto de productos, con un ascenso del 1,3%. Sin embargo, en productos de Alimentación, las ventas se han reducido en un 0,6%.

Con relación a julio de 2026, se ha observado un ascenso de las ventas del 0,2 % en Resto de productos y un descenso del 0,4% en productos de Alimentación.

Las ventas en las grandes superficies y cadenas de alimentación han mejorado durante el mes de agosto de 2026 un 2,0% interanual en Gipuzkoa y un 1,4% en Álava. En Bizkaia, sin embargo, han descendido un 1,4%.

En la comparación intermensual, las ventas han aumentado un 0,1% en Bizkaia y se han reducido un 0,9 % en Álava y un 0,5% en Gipuzkoa, según los datos de Eustat.

Por último, el personal ocupado en las grandes superficies y cadenas de alimentación de Euskadi ha registrado una reducción del 0,2% respecto a agosto de 2025. En términos intermensuales, el índice de personal ha aumentado un 0,1%.