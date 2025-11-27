Las ventas en grandes superficies y cadenas de alimentación de Euskadi caen en octubre un 0,1%

Archivo - Consumidora comprando fruta. - Europa Press - Archivo

BILBAO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las ventas en las grandes superficies y cadenas de alimentación de Euskadi han descendido un 1,2% el pasado mes de octubre en relación al mes anterior y un 0,1% en comparación con octubre de 2024, a precios constantes y una vez corregidos los efectos de calendario, según los datos hechos públicos este jueves por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat.

La evolución interanual de las ventas ha dejado una reducción de dos décimas en Alimentación, mientras que en el resto de productos ha crecido un 0,1%. La variación mensual, por su parte, ha sido negativa en los dos sectores, con un retroceso del 1,4% en Alimentación y del 0,9% para el resto de productos.

Por territorios, las ventas en las grandes superficies y cadenas han bajado un 0,8% en Álava, un 1,3% en Bizkaia y un 1,2% en Gipuzkoa respecto a septiembre. En comparación con el año pasado, los establecimientos vizcaínos y guipuzcoanos han anotado un aumento del 0,1% en ambos casos y los alaveses, por contra, han sufrido un descenso del 1,1%.

BALANCE ACUMULADO

Con estos datos en octubre, el acumulado de los diez primeros meses del año presenta un aumento de las ventas en Euskadi de un 0,6% sobre el mismo período acumulado del año anterior. Este porcentaje se eleva al 1,2% en Bizkaia, mientras que en Gipuzkoa el acumulado hasta octubre no varía y en Álava desciende un 0,3%.

Por lo que respecta al personal ocupado en las grandes superficies y cadenas de alimentación de la Comunidad Autónoma Vasca, se ha reducido en octubre un 1,4% respecto al mes anterior y un 0,3% respecto a octubre de 2024, si bien el acumulado del año se ha incrementado un 1,5%.