Un verano seco deja los embalses que abastecen a Bizkaia al 64% de su capacidad, con 17 hm3 menos que en 2024

BILBAO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un verano seco, según Euskalmet, deja este lunes, primer día de otoño, las reservas de los embalses que abastecen a Bizkaia al 64% de llenado, lo que supone 7,7 puntos porcentuales menos de agua acumulada que hace un año.

En concreto, estos pantanos cuentan con 139,7 hm3 recogidos, frente a los 156,7 hm3 de hace doce meses, cuando estaban al 71,7% de su capacidad, según datos del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia recogidos por Europa Press.

El sistema del Zadorra cuenta con 123,7 hm3 de agua (64,2% del total) y Artiba, Oiola, Nocedal, Zollo y Undurraga tienen 2,7 hm3 (71,3%). Además, el pantano de Ordunte recoge 13,2 hm3, lo que representa un porcentaje de llenado del 59,5%. Hace doce meses, el conjunto de estos pantanos acumulaba 17 hm3 más de reservas que ahora y marcaba 7,7 puntos más de llenado de los embalses.

Así, el agua recogida se sitúa 20,3 hm3 por debajo de la curva de garantía, línea que establece el nivel deseable de reservas de agua en cada momento del año para que las probabilidades de evolución a escenarios de sequía sean mínimas.