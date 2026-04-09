El VI Campeonato de Euskadi de Danza Moderna y Urbana reúne a más de 3.200 bailarines el 18 y 19 de abril en Barakaldo

Imagen de la pasada edición del Campeonato Nacional de Euskadi de Danza Moderna y Urbana, - HIRUDIKA COMUNICACIÓN

BILBAO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El VI Campeonato de Euskadi de Danza Moderna y Urbana reunirá a más de 3.200 bailarines el 18 y 19 de abril en el polideportivo de Lasesarre de la localidad vizcaína de Barakaldo, en un evento que aspira al lleno total de público, con las entradas para la segunda jornada ya agotadas, según han informado los organizadores en un comunicado.

En el jurado internacional destacan el australiano Josh Denyer, que forma parte del teatro musical londinense, el francés Jerky Jessy, coreógrafo de los videojuegos "Just Dance", Pablo Costas, que ha trabajado con Shakira o Kylie Minogue, y Cris Santana, coreógrafa y directora artística de Adidas

El Campeonato Nacional de Euskadi de Danza Moderna y Urbana es una cita "ya consolidada" como uno de los grandes eventos de estas disciplinas en el norte de la Península, han destacado.

En este sentido, este año el certamen va a batir récords, al superar su propia marca de personas inscritas con un total de 3.238 bailarines y bailarinas, que competirán repartidos en tres modalidades: danza moderna (849), urbana (1.766) y categoría 'open' (623).

Los participantes son un 16% más que en el pasado 2025 y más del cuádruple de los que lo hicieron en la primera edición, unas cifras que confirman el constante crecimiento de este concurso de su nacimiento y "el gran interés popular por estos géneros de baile", según han valorado desde la organización.

La cita en este 2026 tendrá lugar en el polideportivo Lasesarre de Barakaldo, donde también se aspira a batir récords de asistencia de público, dado que ya están agotadas las entradas para la jornada del domingo, en un espacio que cuenta con un aforo de 2.200 personas. Las localidades que quedan para el sábado pueden adquirirse en la plataforma online Eventim Light, a 10,75 euros como precio final.

PROFESIONALES Y AMATEURS

Abierto a participantes de todo el Estado, tanto amateurs como profesionales, el Campeonato Nacional de Euskadi de Danza Moderna y Urbana se organiza en diversas subcategorías, organizadas tanto por edades -desde los 4 años- como por número de integrantes de los grupos, desde solistas a las llamadas 'megacrews', con más de 21 miembros.

Además de esta categorización, en los tres géneros de danza moderna, urbana y 'open' tienen cabida propuestas más híbridas que combinan distintos estilos.

En el concurso, las coreografías que se presenten deberán ser originales, se penalizarán las similitudes con propuestas ya vistas en videoclips, conciertos, etc., y tendrán una duración de entre 1 y 5 minutos.

El campeonato repartirá una treintena de premios con diplomas, trofeos y, una decena de ellos, con dotaciones económicas que suman un total de 3.000 euros.

Un jurado internacional de reconocido prestigio se encargará de valorar la técnica y ejecución, la dificultad coreográfica, la expresión, el vestuario entre otros elementos, así como de determinar el palmarés final.

En la categoría de danza moderna, lo encabezará el australiano Josh Denyer, bailarín y docente con una destacada trayectoria en el teatro musical londinense, al que acompañarán Pablo Costas, coreógrafo y director que ha trabajado con Dua Lipa, Shakira o Kylie Minogue, y Joana Quesada, intérprete multidisciplinar con amplia carrera en teatro musical, televisión y compañías de danza.

En danza urbana, el jurado estará compuesto por el francés Jerky Jessy, uno de los coreógrafos de la mundialmente conocida saga de videojuegos "Just Dance", Javi Correa, bailarín y coreógrafo, Víctor Mula, referente en hip hop en el Estado, y Cris Santana, coreógrafa y directora artística de la marca de ropa Adidas y docente.

DIVERSAS MASTERCLASS

En la primera jornada del campeonato, el sábado 18 de abril, se ofrecerán diversas masterclass impartidas por algunos de estos expertos, que serán gratuitas previa reserva de plaza pero a las que se podrán apuntar exclusivamente las personas inscritas como participantes en el concurso así como las abonadas a Barakaldo Kirolak.

Estas formaciones arrancarán a las 9.30 horas con Josh Denyer, al que seguirán Jerky Jessy una hora más tarde, Víctor Mula a las 11.30 horas y Javi Correa a las 12.30 horas.

Un año más, el evento estará conducido y animado por Oihan Vega, conocido presentador de televisión, locutor radiofónico, DJ y speaker deportivo, según han indicado.

Entre las principales novedades de esta edición de 2026 destaca el "salto cualitativo" en cuanto a puesta en escena, gracias a la ampliación del escenario hasta 14 por 10 metros, así como a la instalación de una pantalla LED trasera de gran formato (8 por 4 metros) y dos pantallas laterales con realización en directo para facilitar el seguimiento de las actuaciones.

Asimismo, se implementarán refuerzos en el sistema de sonido y de iluminación, con 28 cabezas móviles. Además, el público asistente dispondrá de servicio de cafetería y restauración durante todo el fin de semana.

El Campeonato Nacional de Euskadi de Danza Moderna y Urbana 2026 refuerza así su posición "como una de las grandes citas del calendario nacional", han destacado los organizadores, "combinando competición, formación y espectáculo" en un evento que, año tras año, sigue creciendo tanto en inscripciones como en público asistente "e, incluso, en calidad técnica y artística".

El concurso cuenta con el patrocinio de la Diputación Foral de Bizkaia, así como de Barakaldo Kirolak y Rural Kutxa, según han indicado.