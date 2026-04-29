Vidrala gana 53,7 millones hasta marzo (+13) y prevé ganar un 5% más en 2026 e invertir 180 millones

El presidente de Vidrala, Raúl Gómez (d), y el CEO de Vidrala, Carlos Delclaux (i), durante un encuentro previo a la Junta General de Accionistas de la compañía, a 29 de abril de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España).- H.Bilbao - Europa Press

LLODIO, 29 (EUROPA PRESS)

Vidrala ha cerrado el primer trimestre del año con un beneficio neto de 53,7 millones, -equivalente a un beneficio por acción de 1,53 euros-, un resultado que supone un aumento del 13% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que su facturación se ha situado en 367,5 millones (-1,3%). La previsión para 2026, a pesar de las dificultades de la coyuntura, es cerrar con un incremento del beneficio por encima del 5% e invertir 180 millones de euros.

El grupo fabricante de envases de vidrio, con presencia en Europa, Reino Unido y Sudamérica, ha dado a conocer estos resultados coincidiendo con la celebración de su junta de accionistas, en un encuentro previo con medios de comunicación, en el que han tomado parte el presidente de Vidrala, Carlos Delclaux, y el CEO de la compañía, Raúl Gómez.

Los responsables del grupo han señalado que los resultados de este trimestre son una muestra de su "sólido futuro" y han destacado que Vidrala es hoy una empresa "más sólida y diversificada", que está enfocada, de manera ordenada en tres áreas de negocio complementarias -Europa, Reino Unido y Sudamérica-.

En este primer trimestre de año, el grupo industrial ha alcanzado un Ebitda de 104 millones (-0,6%) y un margen sobre ventas del 28,3%, superior al del ejercicio anterior e impulsado por las medidas internas de control de costes.

La compañía, que tiene una plantilla de 5.000 trabajadores, ha obtenido una facturación de 367,5 millones hasta marzo, lo que supone un ligero descenso del 1,3%.

La deuda se sitúa en 273,1 millones, una cifra que ya incluye la adquisición de Vidrala Chile por 75 millones y que representa un "reducido" nivel de apalancamiento equivalente a 0,6 veces el Ebitda de los últimos doce meses. El objetivo, según ha remarcado Delclaux, es que se mantenga "baja" y ha afirmado que esa deuda se irá reduciendo a lo largo del año "de manera muy importante" con la generación de caja, que prevén que será en torno a 200 millones en 2026, "similar" a la de 2025.

"Mantenemos la estrategia de, en tiempos revueltos como el actual, manejarnos con deuda baja, con fortaleza financiera", ha indicado Delclaux, para agregar que su negocio es "de gran futuro porque el consumidor prefiere el vidrio, es una demanda estable" y están enfocados en ser "muy competitivos", algo que se logra con "costes muy controlados".

Los responsables de Vidrala han señalado que, a pesar del contexto adverso por la guerra en Oriente Medio y la "aún débil demanda" en Europa y Reino Unido, los resultados se han visto favorecidos por la evolución del negocio en Sudamérica.

Según ha precisado, esta nueva plataforma geográfica de negocio, iniciada a principios de 2024 y con bases productivas en Brasil y Chile, ya aporta más de 20% de las ventas totales del grupo, mientras que el 50% corresponde al Sur de Europa y el 30% a Reino Unido e Irlanda.

Los responsables de Vidrala, que no descartan operaciones inorgánicas y están atentos a las oportunidades, han añadido que la evolución del primer trimestre también se explica por el control de costes del grupo.

AJUSTE

En este sentido, han apuntado que están llevando a cabo en Reino Unido e Irlanda un "esfuerzo de aumentar la competitividad", para lo que se ha puesto en marcha un plan de mejora de costes, de reestructuración y de "reducción importante de plantilla". En concreto, están inmersos en un plan de ajuste en Reino Unido e Irlanda, donde reducirán un 10% su plantilla (200), estimada en 2.000 personas, un proceso que empezó en septiembre y concluirá a finales de este año.

Asimismo, han señalado que, dada la coyuntura, aumentarán capacidad productiva en algunas plantas y en otras se reducirá, lo que han llamado "rotación de capacidad de producción" en función de la competitividad de las distintas plantas.

Han reconocido que en este proceso también entraría su planta de Llodio, pero han recordado que hace un tiempo se "hizo un trabajo previo" con "sacrificio social y diálogo social", lo que les llevó a anunciar hace un año un plan inversor de 75 millones hasta 2027, que ahora se va a elevar hasta 80 millones. "Esto nos debería dejar en una situación estable, por lo menos, en los próximos cinco años, pero la situación de la industria vasca ya la conocemos, no hay que mirar muy lejos para ver ejemplos", han añadido.

Cuestionados por las razones de no optar por Llodio para las recientes inversiones anunciadas de alrededor de 180 millones en Albacete, han explicado que las razones por las que Vidrala invierte más en unos sitios que otros son "competitividad, competitividad y competitividad".

Ello, según han detallado, tiene que ver con los costes energéticos, los incentivos para atraer inversión y con la competitividad laboral. "Y ahí se juntan conflictividades históricas, ahí se combina absentismo y ahí se combina acceso a mano de obra en el entorno. Y es fácil entender la diferencia entre un lugar y otro", ha remarcado.

Por lo tanto, ha admitido que la elevada conflictividad laboral y el absentismo en Euskadi ha sido una de las razones que ha contribuido a decantarse por Albacete, en lugar de Llodio. "Esa es una de las razones para que la competitividad en una y en otra región sea diferencial", ha apuntado.

No obstante, ha remarcado que Vidrala, con esos 80 millones de inversión, está anunciando "futuro en Llodio", cuya actividad representa menos del 5% de la total. "Llodio es una planta con futuro", han señalado sus responsables, que han añadido que la reciente puesta en marcha de una planta fotovoltaica en Álava es "muestra del compromiso con la región".

180 MILLONES DE INVERSIÓN

Raúl Gómez ha apuntado que, ante las adversidades, "no se quedan parados" e invierten "más que nunca" con su mente "en el futuro y en el cliente". En concreto, tras haber invertido 800 millones en los últimos cinco años (el 12% de las ventas), Vidrala ha adelantado que este año invertirá en torno a 180 millones de euros, menos de la mitad de ellos irá a mantenimiento y el resto a inversiones por verticalización, eficiencia energética, logística, incremento del uso de vidrio reciclado, aumento de capacidad productiva selectiva y mejorar productividad.

"Adaptamos nuestra capacidad industrial priorizando inversiones conforme a una planificación rigurosa. Actuamos, gestionando costes con el foco indiscutible en la competitividad, nuestra verdadera razón de ser. Y diversificamos el negocio", ha remarcado.

PREVISIONES 2026

Los representantes de Vidrala, a pesar de las "complejidades mayúsculas" del entorno, se muestran confiados respecto al futuro y han anunciado unas perspectivas favorables para el conjunto de 2026, que será un año "de fortalecimiento de su futuro" gracias a las acciones de reducción de coste y por las fuertes inversiones previstas.

Sus actuales estimaciones apuntan a un crecimiento de más del 5% de su beneficio, unas previsiones que dependerán también de que no produzca un agravamiento de la situación económica.

Pese a los "grandes desafíos" que presenta el contexto actual, Vidrala espera que su gestión permita lograr un Ebitda de 450 millones de euros, superando al ejercicio anterior.

JUNTA

La compañía ha celebrado este miércoles su Junta en la que se ha dado el visto bueno al abono de un dividendo complementario de 0,4687 euros brutos por acción, con lo que se eleva a casi 16,5 millones de euros.

Además, se ha acordado el nombramiento de Amelia Díaz-Guardamino Delclaux como miembro del Consejo con la categoría de consejera dominical, así como la reelección de cuatro consejeros: Aitor Salegui Escolano, Eduardo Zavala Ortiz de la Torre, Gillian Anne Watson e Inés Elvira Andrade Moreno.