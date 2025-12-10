Viento del sur en la costa y máximas de 12-18 grados, este jueves en Euskadi

Previsiones meteorológicas del País Vasco para hoy, día 1 - EUROPA PRESS

BILBAO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi viento del sur en la costa y amanecer con nieblas en el interior, con temperaturas máximas de 12-18 grados.

El viento soplará del sur y las temperaturas diurnas serán algo más suaves en la vertiente cantábrica, donde habrá nubes y claros. En la mitad sur las temperaturas seguirán por parecidos derroteros. Amanecerá con nieblas y nubes bajas y aunque tenderá a levantar a lo largo del día, en algunos puntos podría mantenerse nublado durante toda la jornada.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 18 grados en la costa y los 12 grados en el interior, mientras que las mínimas rondarán los 6 grados en el interior y los 10 grados en la costa.