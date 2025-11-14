Viento del sur y descenso de temperaturas, este sábado en Euskadi

BILBAO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi una jornada marcada de nuevo por el viento sur y nubes que irán a más a partir de la tarde, con descenso de las temperaturas.

Por la mañana y horas centrales del día el ambiente será bastante claro, con nubes medias y altas, pero a partir de la tarde las nubes aumentarán y, sobre todo por la noche, esa nubosidad dejará lluvia, sobre todo en el interior.

El viento soplará de componente sur, con algo de fuerza todavía por la mañana, pero amainará por la tarde. Las temperaturas bajarán un poco, con máximas que rondarán los 17-22 grados y mínimas que oscilarán entre los 9 y los 15 grados.