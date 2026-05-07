El viernes comenzará en Euskadi con amplios claros pero por la tarde llegarán nubes y tormentas

Archivo - Sol en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi una mañana con amplios claros, mientras que por la tarde se formarán nubes de evolución y se registrarán algunos chubascos de carácter tormentoso, que podrían ser puntualmente intensos. También se esperan nieblas a primeras horas en el Valle del Ebro.

Las temperaturas volverán a subir, con máximas en las capitales de 19 grados en Vitoria-Gasteiz, 21 en San Sebastián y 23 en Bilbao. El viento soplará intenso del sur-sureste.