Viernes soleado y temperaturas sin cambios en Euskadi

Cielo despejado en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en el País Vasco tiempo soleado, aunque las nubes medias y altas irán aumentando a lo largo del día. Además, a primeras horas, se esperan nieblas y nubes bajas en la mitad sur.

El viento soplará del sureste, con intensidad moderada, y por la tarde podría entrar la brisa en la costa. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, con máximas de 20 grados en San Sebastián y Bilbao y de 15 grados en Vitoria.