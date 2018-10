Villalabeitia dice que "el quebranto" a Kutxabank "está compensado" y les conviene "distanciarse de esta situación"

Publicado 26/02/2015 14:50:26 CET

El banco no renuncia "en absoluto" a defenderse "con uñas y dientes" ante "cualquier cosa que suponga una amenaza para su credibilidad"

BILBAO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Kutxabank, Gregorio Villalabeitia, ha afirmado que la entidad financiera no se ha personado en el caso de los supuestos pagos irregulares al exdelegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces, por el banco durante el anterior mandato de Mario Fernández, porque "el quebranto está compensado" y les conviene "distanciarse de esta situación" que "no ayuda" a la entidad.

No obstante, ha asegurado que no renuncian "en absoluto" a defenderse "con uñas y dientes" ante cualquier cosa que suponga una amenaza para "la credibilidad" de Kutxabank.

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao para presentar los resultados de 2014, Villalabeitia ha explicado la decisión del consejo de administración que, en reunión extraordinaria, decidió este miércoles no personarse en las diligencias previas abiertas por el Juzgado, a instancias de la Fiscalía vizcaína, después de que el banco vasco informara sobre el supuesto cobro irregular por Cabieces de 243.593 euros.

El máximo representante de la entidad financiera ha explicado que el primer día que accedió al cargo de presidente del banco un directivo le comunicó estos hechos y, sobre los motivos que pudiera tener para hacerle esa revelación, ha afirmado desconocerlo, pero ha afirmado que puede entender que una persona se pueda sentir "preocupada" por lo que ha pasado "en momentos anteriores" y se lo quiera "notificar" al nuevo responsable. "Cuando alguien ha participado en algo que no está bien, puede querer confesar", ha apuntado.

El presidente de Kutxabank, que ha manifestado que le habría "encantado" que no hubiera ocurrido esto, ha indicado que fue un "momento duro" para él, personal y profesionalmente, pero ha señalado que había que tomar decisiones porque era "lo que tocaba". "Si a uno le informan de algo que, en principio, parece irregular, tienes que tomar decisiones por duras que tengan que ser", ha añadido.

Tras tener conocimiento de los hechos, ha explicado que solicitó abrir un expediente de auditoría, del que se informó a la comisión de auditoría delegada del Consejo y, posteriormente, tras otra serie de trámites, se informó finalmente al consejo de administración, que lo recibió "con grandísima preocupación".

Según ha explicado, se adoptó el acuerdo de intentar "recuperar el quebranto" que había originado esos pagos y se decidió, por el momento, no ejercer ningún tipo de acción para evitar "el riesgo reputacional".

No obstante, ha indicado que, "como era perceptivo y obligatorio", se acordó informar al Banco de España. "Las cosas se han hecho, en todo momento, cumpliendo nuestras obligaciones y las instrucciones de nuestros supervisores, aquí nadie ha venido a auditar, a investigar nada", ha señalado.

Villalabeitia ha manifestado que el Banco de España les comunicó, tanto verbalmente como por escrito, que se debían notificar los hechos a la Fiscalía. En este sentido, ha afirmado que el banco "cumplió con su deber" y se lo comunicó al ministerio público, pero ha precisado que ni se personaron en ningún procedimiento ni "denunciaron nada". En concreto, ha señalado que fue el ministerio fiscal el que denunció los hechos a la juez.

Gregorio Villalabetia no cree que haya contradicción entre el proceder del banco y la decisión de no personarse en las diligencias previas abiertas, y ha explicado que, si no lo han hecho, es porque el "quebranto" estaba "compensado" y les conviene, como institución, intentar "distanciarse" de esta situación que "para nada nos ayuda". Además, ha señalado que no tenían la "obligación" de personarse.

"CON UÑAS Y DIENTES"

Villalabeitia ha indicado que el banco no renuncia, "en absoluto", a defenderse "con uñas y dientes de cualquier cosa que suponga una amenaza para la credibilidad de la institución". "De quién sea, de quien nos pueda atacar", ha aseverado.

El presidente de Kutxabank ha insistido en que la entidad "cumplió con su deber, con su obligación y con su responsabilidad", y ha puntualizado que fue el Banco Central Europeo el que también les citó para conocer lo que había ocurrido, y les pidió que iniciaran un proceso de auditoría sobre todos los procesos de contratación del banco. En este sentido, ha precisado que ya se ha hecho el 50% de ese trabajo y, por el momento, no se han detectado "temas similares".

Asimismo, ha manifestado que el objetivo del consejo era lograr que se "compensara el quebranto", pero sin que "trascendiera demasiado". En este sentido, ha asegurado que ha trascendido "más de lo que nosotros hubieramos querido" y es "algo que nos incordia".

Por otra parte, ha indicado que, cuando le dijo a Mario Fernández lo que ocurría, éste se ofreció a compensar este quebranto y cree que su antecesor ya tenía conocimiento de este tema antes de que él se lo dijera.

Gregorio Villalabeitia ha señalado que se ha sentido "arropado" por su equipo directivo y ha destacado la "madurez" de la plantilla que, "en este entorno", ha sido "capaz de dar el callo". Ha añadido que todo el mundo tiene "ganas de trabajar y hacer las cosas bien, y el negocio, de nuevo, no se ha resentido", ha añadido.

Por último, ha dicho que el hecho de que hayan cumplido su obligación "no empeora la imagen de la entidad", sino que la "mejora". Según ha indicado, la imagen de Kutxabank "no va a sufrir porque los directivos cumplan con su deber y sus obligaciones".