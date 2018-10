Villalabeitia dice que su sueldo fue acordado en un mercado libre y que este tema no va a "empañar su gestión"

Publicado 26/02/2015 15:35:33 CET

Asegura que su retribución ha bajado respecto al trabajo que realizaba antes de presidir el banco vasco

BILBAO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Kutxabank, Gregorio Villalabeitia, ha afirmado que la retribución pactada de 800.000 euros anuales (fijo y variable) al frente de la entidad financiera, un 70% más que su precedesor en el cargo, Mario Fernández, responde a un acuerdo realizado en "un mercado libre" y ha indicado que este tema "no va a empañar su gestión" y que, en todo caso, él siempre será "personalmente consistente con los objetivos de eficiencia" que vaya marcando la entidad.

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao para presentar los resultados de Kutxabank de 2014, Villalabeitia ha asegurado que él no ha tenido un aumento salarial de más del 70% respecto a lo que venía percibiendo antes de asumir la responsabilidad en el banco y, de hecho, ha precisado que su retribución ha bajado.

Villalabeita ha precisado que fue antes del verano pasado, cuando se le ofreció el puesto, algo que ha reconocido que le hizo "muchísima ilusión", y ha indicado que llegó a un acuerdo retributivo que "era más bajo que la retribución" que la que él "venía teniendo". Según ha explicado, así lo demostró con la presentacion de cuatro declaraciones de la Renta a la Comisión de Retribuciones. "Ésta es la situación, en un mercado, en principio libre", ha agregado.

El presidente del Banco, que ha indicado que "enseguida" se pusieron de acuerdo sobre su retribución, ha explicado que fue basadO "en un pacto absolutamente libre" y que hay sueldos "siete, ocho o diez veces más que esta retribución".

Gregorio Villalabeitia ha querido dejar claro que él va a ser siempre "personalmente consistente con los objetivos de eficiencia que marquemos para nuestra entidad"; una idea que ha repetido cuando se le ha preguntado si se podría plantear una rebaja en su retribución en función de la evolución del negocio.

Villalabeitia ha afirmado, en todo caso, no es un tema que "le preocupe realmente" y tomará "sus decisiones". "Lo que me preocupa es mi consistencia como primer Ejecutivo de la entidad y lo que digo es que seré personalmente consistente con los objetivos de eficiencia que tengamos que marcarnos como entidad", ha señalado el presidente de la entidad, quien ha añadido que todavía no se han fijado esos objetivos de eficiencia.

El directivo ha indicado, tras ser preguntado por las críticas desde algunos ámbitos a su retribución, que él no se siente "en ninguna postura de debilidad". "Lo que yo sí sé es que yo decidiré en consecuencia", ha añadido.

Villabeitia, que ha precisado que no tiene "ningún blindaje" y tanto él como la entidad son "libres para dejar de colaborar en el momento que proceda", ha afirmado que esta cuestión "no va a empeñar para nada" su gestión en la entidad, algo que "es muy importante" y que le hace "mucha ilusión".

Por otra parte, preguntado por si será un objetivo la reducción de la masa salarial en la entidad, ha indicado que aspiran "a evolucionar bien en el concepto de ingresos", pero, "seguramente", tendrán "que hacer cosas en materia de gastos". "Lo que estoy convencido es de que la entidad da de sí como para que las cosas que haya que hacer sean totalmente racionales", ha apuntado.