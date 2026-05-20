El visitante extranjero de ocio de Euskadi se sitúa en el 48% del total en 2025, frente al 34% de hace una década

Javier Hurtado presenta la encuesta Ibiltur 2025 - IREKIA

BILBAO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El 48% de los visitantes de ocio de Euskadi en 2025 han sido extranjeros, 14 puntos más que hace una década, mientras que el 51% de quienes llegan al País Vasco lo hacen ya fuera de la temporada alta, seis puntos más que en 2019, según datos recogidos en Ibiltur 2025, el estudio bienal que analiza el perfil, comportamiento y motivaciones de las personas que visitan Euskadi.

El consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, Javier Hurtado, ha presentado este miércoles, junto a la responsable del Observatorio Turístico de Euskadi (Enfokatur), Ainara Iturbur, los resultados de este sondeo que realiza su Departamento cada dos años y que confirma el aumento del gasto turístico medio por visitante, que crece 14 euros, al pasar de 612 en 2023 a 626 el año pasado por persona.

El informe, basado en más de 28.000 encuestas presenciales realizadas en alojamientos turísticos de todo el territorio, confirma, en palabras de Hurtado, la consolidación de un modelo turístico en Euskadi "equilibrado, sostenible y diversificado".

En su intervención, el consejero socialista ha subrayado que el estudio "permite conocer la realidad del turismo vasco y tomar decisiones estratégicas basadas en datos" y ha destacado que se ha confirmado la "desestacionalización" de las visitas por las que se apostó desde su Departamento.

Entre las principales conclusiones del informe destaca ese avance de la desestacionalización ya que, tal y como ha subrayado Hurtado, "por primera vez, las llegadas en temporada baja superan a las registradas en los principales periodos vacacionales y representan ya el 51% del total, seis puntos más que en 2019".

El consejero vasco ha atribuido esta evolución a la apuesta por productos como el ecoturismo, el cicloturismo, el turismo industrial o la enogastronomía, así como a campañas dirigidas a públicos internacionales y segmentados.

El informe concluye que el turismo internacional continúa además ganando peso y supone ya más del 48% del total de visitantes, frente al 34% registrado hace una década.

En ese mismo sentido, ha añadido Hurtado, "Euskadi ha logrado también recibir más turistas internacionales que nacionales durante cinco meses consecutivos entre mayo y septiembre, una tendencia que se ha repetido en 2024 y 2025".

Otro de los aspectos destacados por el estudio es el movimiento de flujos dentro del territorio. Durante su estancia, las personas visitantes realizan más de 6,3 millones de desplazamientos fuera del municipio donde pernoctan, lo que contribuye a repartir el impacto económico del turismo por toda Euskadi.

En función de estas conclusiones, el consejero ha considerado que el informe "confirma que quienes nos visitan buscan una oferta variada y de calidad y que hablamos de un visitante multiactivo, interesado tanto en el patrimonio urbano y cultural como en la naturaleza, la costa, los eventos o la gastronomía".

OBJETIVO PINTXOS

La gastronomía sigue siendo uno de los grandes elementos diferenciadores de Euskadi, el 95,5% de las personas turistas realiza actividades relacionadas con la enogastronomía y casi el 98% visita bares de pintxos, un porcentaje muy por encima del resto de propuestas vinculadas a la restauración, como los restaurantes de menú, las sidrerías o los asadores.

Además, el gasto medio asciende a 626 euros por persona y el grado de satisfacción es muy elevado. Sin embargo, Hurtado ha precisado que desde el anterior sondeo, el de 2023, ha cambiado la distribución del gasto, de forma que, respecto a hace dos años, el gasto abonado en origen crece mientras el gasto en destino desciende.

Por otro lado, en conjunto, el 99% valora "positivamente" su experiencia y el 98% considera Euskadi "un destino de alta calidad", destacando especialmente y por encima de todo la gastronomía, el entorno natural y el trato recibido.

En cuanto a los aspectos a resaltar en el plano negativo, donde todos los aspectos citados por los visitantes están por debajo del 10% de menciones, los encuestados citan los precios, el clima, los problemas de aparcamiento y el exceso de gente.

El consejero ha insistido, finalmente, en que Euskadi "está a la vanguardia de las estrategias turísticas basadas en la sostenibilidad y la ética" y ha defendido "la importancia de seguir desarrollando políticas apoyadas en el análisis de datos y en la inteligencia turística".