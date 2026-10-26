Vito Quiles suspende su acto en Bilbao que justifica por el "muy elevado riesgo" de incidentes

Manifestantes durante las movilizaciones por la presencia de Vito Quiles, en Plaza Elíptica, a 26 de octubre de 2026, en Bilbao, Bizkaia - David de Haro - Europa Press

BILBAO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El agitador Vito Quiles ha suspendido el acto que iba a celebrar este viernes por la tarde en Bilbao y lo ha justificado por el "muy elevado riesgo" de incidentes que podrían producirse.

Precisamente, esta misma tarde, en la Universidad de Deusto, se han concentrado varios cientos de jóvenes estudiantes para protestar contra el acto que, previsiblemente, iba a protagonizar Quiles en este lugar.

A través de las redes sociales, el agitador ha anunciado que suspendía su "charla" después de hablar, según ha asegurado, con el jefe del dispositivo de la Ertzaintza, que le ha advertido de "un riesgo muy elevado" de altercados en Bilbao. Su intención, tal como ha apuntado, era "proteger" a los jóvenes que podrían acudir a escucharle.