Vitoria adjudica el nuevo contrato de limpieza para los próximos diez años por un importe de 381 millones de euros

Limpieza de la Virgen Blanca - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Vitoria-Gasteiz ha adjudicado a la empresa Acciona Servicios Urbanos el nuevo contrato de limpieza pública, recogida y transporte de residuos urbanos en la capital alavesa para los próximos diez años, por un importe de 381.848.178,70 euros (IVA incluido).

En rueda de prensa, la alcaldesa, Maider Etxebarria, ha destacado que el contrato "va a dar respuesta a las necesidades que tiene Vitoria y a las demandas de la ciudadanía", para "marcar un antes y un después en un servicio público fundamental como es el de la limpieza".

Tal y como ha trasladado, el desarrollo del nuevo servicio de limpieza está orientado a lograr el cumplimiento de la Ley de Residuos 7/2022 que establece cómo para 2035 el porcentaje de residuos municipales recogidos separadamente será como mínimo del 50% en peso total de residuos municipales generados.

La amplia duración del contrato va a permitir renovar de forma progresiva el 100% de las barredoras, camiones y otro tipo de vehículos con los que se presta el servicio. La maquinaria pesada habrá de ser obligatoriamente de gas natural, contemplando también la incorporación de vehículos eléctricos. Por el tiempo transcurrido desde la anterior licitación y por los avances tecnológicos, esta nueva maquinaria será mucho "más eficiente, sostenible y silenciosa" a la hora de llevar a cabo sus recorridos.

La presencia de la nueva firma adjudicataria en las calles de Vitoria-Gasteiz priorizará el baldeo mecánico de las aceras durante los meses de verano, aprovechando las óptimas condiciones climatológicas, a diferencia del invierno donde las jornadas de lluvia o helada complica esta opción del baldeo mecánico.

Se incorpora como nuevo servicio el fregado de pavimento con la utilización de unas máquinas específicas para extraer la suciedad del pavimento, para lograr que aceras, baldosas, plazas, paseos y calles de peatones con actividades que manchan el pavimento recuperen su estado "más pulcro". Según Etxebarria, "la aplicación de este tratamiento supone un incremento de la calidad final de la limpieza".

Plantea también la puesta en marcha de una serie de equipos operativos durante todo el año que desempeñarán las tareas de desbroce de la vegetación y retirada de la hoja en función de cada estación. En los meses de invierno se centrarán en la retirada de la hoja en aceras, parques y jardines, mientras que desde marzo a octubre su cometido será el de desbrozar y retirar la denominada vegetación adventicia, que aparece en las zonas pavimentadas.

Para realizar estas faenas contarán los operarios del servicio con maquinaria especializada como sopladoras, desbrozadoras o una desherbadora, que limpia la vegetación en calzadas y bordillos, así como vehículos ligeros, entre otros.

Los equipos de la contrata llevarán a cabo, como mínimo una vez al año, una limpieza intensiva en los barrios. Se centrarán en la limpieza de calzadas, aceras, sumideros, papeleras, eliminación de pintadas, entre otros, disponiendo para estas tareas de maquinaria para barridos motorizados, máquinas de baldeo y de limpieza con agua a presión.

RECOGIDA DE RESIDUOS

Con el desarrollo del nuevo contrato se irán sustituyendo los contenedores progresivamente, a media que terminen su vida útil, por unos nuevos de hierro. Todos ellos serán de acero galvanizado, con un grosor mínimo de 1,5 milímetros, serán accesibles para toda la población y tendrán una capacidad superior a los actuales, que será entre los 3.000 y 3.200 litros.

Con este cambio de material, el Ayuntamiento pretende hacer frente a actos de vandalismo como los incendios de contenedores sufridos en este inicio de año. Por otro lado, su mayor peso evitará que, en jornadas de fuerte viento, se desplacen de sus ubicaciones en la vía pública y generen molestias a peatones y vehículos.

Se implantará un sistema de recogida diaria puerta a puerta de las cinco fracciones de residuos para los negocios y establecimientos ubicados en la zona Centro, El Ensanche y el Casco Medieval. "De esta manera, cada establecimiento ya no sacará sus restos a la calle y deberá guardarlos en el interior en bolsas o en pequeños contenedores que se les entregue para ello. Se dispondrán los horarios de recogida y se les comunicará para que conozcan los días y horas en los que se procederá a la retirada", ha explicado la alcaldesa.

El Punto Verde Móvil se va a transformar con la colocación de veinte puntos fijos para el reciclaje de aceite de cocina, pilas, radiografías, residuos electrónicos, entre otros materiales. Etxebarria ha señalado que "se van a distribuir por diferentes espacios y barrios de la ciudad, para que se conviertan en pequeños Garbigunes, mucho más cercanos a la ciudadanía y no tener así ya que estar pendientes de la visita a nuestro barrio del Punto Verde Móvil, como hasta ahora".

Al margen de los detalles sobre los servicios a prestar por la empresa adjudicataria, el documento incluye también mejoras tanto para el personal de la futura nueva contrata, como en las instalaciones de Aguirrelanda. Se van a mejorar y arreglar los vestuarios, se arreglará también la gasinera para los vehículos y se instalarán paneles fotovoltaicos para generar energía renovable.

ESCOBA DE PLATINO

Por otro lado, el nuevo plan de explotación del vertedero municipal ha recibido la distinción de la Escoba de Platino. Se trata de un galardón que reconoce a ciudades e instituciones por su excelencia en la gestión de residuos, limpieza urbana y sostenibilidad. La entrega del premio tendrá lugar el próximo 10 de junio en Madrid.

En el año 2022, Vitoria-Gasteiz fue distinguida también con otra Escoba de Platino por la campaña de retirada y limpieza de pintadas vandálicas.