Vitoria cierra unas fiestas de La Blanca "multitudinarias" y con un descenso del 28% en los delitos

Decenas de personas durante las comparsas de gigantes y cabezudos durante las fiestas de 'La Blanca' 2025, a 5 de agosto de 2025, en Vitoria-Gasteiz.

VITORIA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vitoria-Gasteiz ha concluido esta pasada madrugada sus fiestas de La Blanca "multitudinarias", en las que "apenas ha habido incidentes reseñables" y han descendido un 28% los delitos, según el balance realizado por el Ayuntamiento. Más de 148.000 personas acudieron a los conciertos, espectáculos musicales y de humor en los distintos escenarios y alrededor de 60.000 siguieron la bajada y subida de Celedón.

La alcaldesa, Maider Etxebarria, y la concejala de Cultura y Educación, Sonia Díaz de Corcuera, han realizado este domingo un primer balance de las fiestas de La Blanca 2025, que han calificado de "intensas, participativas y multitudinarias", además de "calurosas tanto en lo meteorológico como en lo festivo".

También han resaltado que han sido unas fiestas "seguras", en las que han descendido un 28% el número de delitos y en las que "apenas ha habido incidentes reseñables". "Las vitorianas y vitorianos hemos exhibido una de nuestras mejores señas de identidad y demostrado al mundo que somos una ciudad abierta, plural, acogedora y respetuosa", ha asegurado la alcaldesa.

Miles de personas han participado en los actos programados "en un ambiente muy participativo" y sin que haya sido necesario activar el protocolo municipal contra la violencia machista. En este sentido, Etxebarria ha destacado el "significativo esfuerzo" realizado por el Ayuntamiento "en prevención y sensibilización". Este año 16.678 personas han pasado por el Punto Violeta para recibir información, cuatro veces más que en 2024.

Por lo que respecta a las denuncias por delitos contra la libertad sexual, han descendido un 20%, al pasar de 10 el año pasado a ocho estas fiestas.

En conjunto, Policía Local y Ertzaintza han recogido un total de 391 denuncias, 153 menos que el año pasado. Destaca el descenso del 36% en los hurtos de carteras y teléfonos móviles, con la denuncia de la desaparición de 64 carteras y de 156 móviles. Durante las fiestas, ambas policías han arrestado a 35 personas por la comisión de delitos, diez más que en 2024.

PARTICIPACIÓN

Como es habitual, los conciertos, los espectáculos musicales y el Rincón del Humor han sido los actos que mejor acogida han tenido, con más de 148.000 asistentes en los diferentes escenarios. Además, alrededor de 60.000 personas siguieron la bajada y subida de Celedón.

En palabras de la concejala Sonia Díaz de Corcuera, el balance de las fiestas "es totalmente positivo, cada vez más gasteiztarras se quedan a disfrutar de La Blanca y más turistas se acercan también a vivirlas".