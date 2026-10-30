Vitoria-Gasteiz acoge el jueves una jornada sobre fórmulas para hacer frente al auge del autoritarismo

La jornada se celebrará a partir de las 18.30 horas en el teatro del Centro Cívico Aldabe - COORDINADORA DE ONGD DE EUSKADI

VITORIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de ONGD de Euskadi celebrará el próximo jueves, en Vitoria-Gasteiz, una nueva edición de 'Gasteiz en Conexión', el encuentro anual de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo de la capital alavesa, que en este ocasión analizará la forma de combatir el auge del autoritarismo.

A partir de las 18.30 horas de ese día, en el teatro del Centro Cívico Aldabe, la edición de este año pondrá en valor el trabajo de las redes comunitarias frente a los autoritarismos, bajo el lema 'Autoritarismoen gorakadaren aurrean, zer? El camino es en colectivo'.

El evento será presentado por Leo Bueriberi, activista, comunicador, DJ, monologuista, según ha informado en un comunicado la coordinadora de ONGD de Euskadi

Por una parte, en el bloque 'Ampliando la mirada', la jornada contará con un testimonio del Sur Global, de la mano de Aranza Santos, activista trans y defensora de los derechos humanos de El Salvador.

Por otra parte, el bloque 'Gasteiz en red' reunirá varias experiencias locales de trabajo comunitario en red frente a los autoritarismos y los discursos de odio: Adurza Ehuntzen, la red solidaria del barrio de Adurtza; Salburuko Harrera Sarea, red vecinal creada para ofrecer apoyo y solidaridad a personas migrantes y solicitantes de asilo; y Hala Bedi, radio libre, autogestionada y comunitaria.

Además, esta edición de 'Gasteiz en Conexión' contará con actividades culturales propuesta cultural. La música servirá de hilo conductor entre bloques, y correrá a cargo de la DJ Hija del Nopal. Esta artista mexicana, afincada en Bilbao, explora sonidos tropicales y de la memoria colectiva, abarcando salsa, cumbia, boogaloo, guaracha, mambo y reggaeton.