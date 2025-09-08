Vitoria-Gasteiz acogerá el campeonato mundial de adiestramiento canino del 15 al 21 de septiembre

La cita reunirá a los 150 mejores adiestradores caninos del mundo, procedentes de más de 30 países

Vitoria-Gasteiz acogerá el XXXIII Campeonato Mundial FCI-IGP de adiestramiento canino del 15 al 21 de septiembre en el parque de Gamarra, una cita que se celebrará "por primera vez" en territorio nacional y que reunirá a los 150 mejores adiestradores caninos del mundo, procedentes de más de 30 países.

En una nota, su organización ha destacado este lunes que el campeonato "no solo demuestra disciplina y deporte, sino también el valor que estos animales tienen para la sociedad; proteger, ayudar y salvar vidas".

En este sentido, el responsable de la organización del evento en nombre de la Real Sociedad Canina de España (RSCE), Mikel Pino, ha indicado que el evento supone "una oportunidad única de mostrar en nuestro país la élite mundial del adiestramiento canino".

El campeonato arrancará el lunes 15 de septiembre con un desfile inaugural por el centro de Vitoria-Gasteiz. Los equipos participantes recorrerán la ciudad acompañados de sus perros, ofreciendo una oportunidad para que vecinos y visitantes vivan de cerca la llegada de este gran evento internacional.

El IGP es una disciplina deportiva que pone a prueba las tres habilidades esenciales de los perros de utilidad y trabajo. Rastro, para seguir mediante el olfato el recorrido de una persona a través de sus huellas con una precisión milimétrica; obediencia, para ejecutar con su guía ejercicios de gran coordinación, precisión y concentración,; y protección, para demostrar control, coraje y seguridad en labores de defensa, siempre bajo estricto reglamento.

PERROS DE UTILIDAD

Durante las pruebas, el público podrá disfrutar desde perros siguiendo un rastro invisible hasta espectaculares ejercicios de obediencia y protección que muestran la inteligencia, el valor y la conexión con sus guías.

Más allá del deporte, el Mundial acercará al público a los perros de utilidad, aquellos que más tarde desempeñan funciones vitales para la sociedad, como localización de personas desaparecidas en catástrofes naturales como terremotos o avalanchas, detección de drogas, explosivos o armas en aeropuertos y fronteras, y apoyo a fuerzas de seguridad y equipos de rescate en todo el mundo.

La organización cuenta, además, con la colaboración del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Álava y BasqueTour.