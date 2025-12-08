Vitoria-Gasteiz acogerá las jornadas nacionales de rehabilitación, regeneración y renovación urbana

Archivo - El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz moviliza 6 millones de euros para rehabilitar viviendas y edificios residenciales - AYUNTAMIENTO DE VITORIA - Archivo

VITORIA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El palacio de Villa Suso de Vitoria-Gasteiz reunirá este jueves y viernes, 11 y 12 de diciembre, a profesionales estatales destacados de la rehabilitación, regeneración y renovación urbana en una nueva edición de las jornadas nacionales, organizadas por la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), la delegación en Euskadi de AVS y la colaboración del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Ensanche 21 y Gobierno Vasco.

Durante dos jornadas representantes del sector debatirán sobre los principales retos y avances en materia de rehabilitación, renovación y regeneración urbana, a través de varios bloques temáticos dedicados a visitas técnicas, financiación, planificación, instrumentos de gestión y metodológicos, innovación y buenas prácticas.

El 11 de diciembre, en jornada matinal, todos los representantes de AVS Euskadi se reunirán en el Palacio Zulueta, sede de Ensanche 21. A continuación tendrá lugar una visita técnica organizada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en la que se presentará la gestión de la rehabilitación y regeneración urbana y social del barrio de Zaramaga, a cargo de la Sociedad Urbanística Municipal.

En horario vespertino, en el Palacio de Villa Suso se desarrollará la sesión de apertura institucional, con las intervenciones de Borja Rodríguez, concejal de Modelo de ciudad, Urbanismo, Vivienda y presidente de Ensanche 21, el viceconsejero del departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco, Miguel de los Toyos, y un representante de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo.

En sus intervenciones se abordará el contexto actual de la Agenda Urbana, las oportunidades de financiación, la planificación estratégica de las políticas de vivienda y Agenda Urbana, así como un diagnóstico sobre los instrumentos de gestión en el marco del nuevo Plan Nacional de Rehabilitación de Edificios (PNRE).

La segunda jornada, el viernes 12, se enfocará hacia los instrumentos de gestión para la regeneración urbana integrada, las metodologías aplicadas a la rehabilitación y regeneración urbana, las buenas prácticas reconocidas en los Premios AVS 2024, y diversos proyectos innovadores en el ámbito de la rehabilitación.