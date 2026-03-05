Vitoria-Gasteiz adjudica la venta de una parcela en Goikolarra para la construcción de vivienda libre

Solar en Goikolarra - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de la sociedad urbanística municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Ensanche 21, ha adjudicado la venta de una parcela en Goikolarra destinada a la construcción de vivienda libre. La parcela tiene una superficie de 2.270,24 metros cuadrados y le corresponde un aprovechamiento de 1.590 metros cuadrados destinados a uso residencial colectivo libre.

El presidente de Ensanche 21, Borja Rodríguez, ha detallado que el plazo de presentación de ofertas para adquirir el solar concluyó el pasado 30 de enero y fueron tres las empresas que concurrieron al proceso.

Después del análisis y valoración de las plicas, el consejo de administración de Ensanche 21 ha adjudicado la venta a la unión de empresa Construcciones Pérez de San Román-Caserío Garzabal. Los nuevos propietarios del solar, ubicado en el sector 19, han presentado una oferta de 2.637.000 euros para poder edificar alrededor de 25 viviendas libres.

El adjudicatario deberá solicitar la correspondiente licencia para la realización de las obras de edificación al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en el plazo máximo de 18 meses contados a partir de la firma del contrato de compraventa o de la escritura de compraventa, en caso de ofrecer el pago inmediato, y terminar la edificación en el plazo máximo de cinco años contados a partir de la fecha de solicitud de la licencia de obra.

Por otro lado, en la misma sesión del consejo de Ensanche 21 se ha acordado el alquiler con derecho a compra de un local ubicado en la Avenida Reina Sofía. También en el barrio de Zabalgana se ha aceptado la solicitud del actual inquilino para ejecutar la opción de compra de otro local en la Plaza Porticada.