Vitoria-Gasteiz y Álava se preparan para ser el epicentro de la poesía con la XIV edición de 'Poetas en Mayo'

VITORIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vitoria-Gasteiz y Álava se preparan para ser el epicentro de la poesía con la XIV edición del Festival Internacional 'Poetas en Mayo' que, del 3 al 30 de mayo, convertirá a la capital vasca y al territorio alavés en un escenario vivo donde la poesía, la música y el compromiso social se fusionarán para acercar la cultura a toda la ciudadanía.

Durante la presentación del evento, su directora, la poetisa Elisa Rueda, ha destacado que el festival se consolida como "un evento único por su duración y capilaridad", con el objetivo de que "la poesía sea un arma cargada de futuro y un nexo de unión real entre el tejido social de la ciudad".

'Poetas en Mayo' es un festival inclusivo y participativo que implica a instituciones, asociaciones culturales, centros educativos, comercios y ciudadanía, convirtiendo la poesía en un espacio de encuentro y expresión compartida y que cuenta con el apoyo económico y logístico del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Álava, Gobierno Vasco y Vital Fundazioa.

Rueda ha destacado que la programación de 2026 destaca por "una oferta ecléctica que une a grandes nombres de la canción de autor con las voces más frescas de la poesía contemporánea". En este sentido, ha destacado la presencia de artistas de prestigio como Ismael Serrano, Antonio Colinas, Magdalena Sánchez Blesa, Luis Pastor, Miguel Gane e Idoia Asurmendi.

Un elenco al que la directora del festival ha sumado a Leire Vargas, Mikel Urdangarin y Maru Bernal, así como a artistas internacionales como Maryam Alzarooni, Patricia Pinchón, María Mandalou, Mohsen Emadi y Abdallah Abubaker, entre otros.

PRINCIPALES CITAS

De entre sus pricipales citas, Rueda ha subrayado que el músico Mikel Urdangarin y la poeta Leire Vargas se encontrarán en Izaskun Arrue Kulturunea el 10 de mayo, Antonio Colinas ofrecerá un recital el 13 de mayo en el Parador de Argomaniz y el cantautor Luis Pastor ofrecerá el recital 'Extremadura Fado' el 14 de mayo.

Por su lado, el cantautor madrileño Ismael Serrano ofrecerá un concierto íntimo el 16 de mayo en el Conservatorio Jesús Guridi, un día después de la actuación de la rapsoda Magdalena Sánchez Blesa en el Centro de Empresas del Casco Medieval. Además, Miguel Gane, "el fenómeno de la poesía joven actual", presentará su espectáculo 'Nos faltó bailar', junto a Nur Bonet (teclado, guitarra y flauta) y Brenda Sayuri (DJ), el 28 de mayo en Arkabia.

También se llevará a cabo un mercadillo de ropa donada por poetas, cuya recaudación se destinará a Berakah, en la mañana del 23 de mayo en Farolón; y la actividad 'Versos encantados', en colaboración con la OSI Araba, el 12 de mayo en el hospital Txagorritxu, y el 27 de mayo en el salón de actos del hospital de Santiago.

La organización ha resaltado además el acto '3 de marzo: Herida abierta', un recorrido por los lugares sangrantes del 3 de marzo, a cargo de poetas locales y el poeta invitado Manuel Moya, al que se sumará el concierto del grupo Handicap (24 de mayo).

EVENTO SOCIAL

Fiel a sus valores fundamentales, el festival vuelve a colaborar con casi una veintena de colectivos sociales, para "llevar el verso a hospitales, residencias de mayores y espacios de inclusión", así como colabora con numerosos centros escolares que están escribiendo y preparando recitales y 'Páginas de Cristal' que "denunciarán la crudeza de la guerra y el anhelo de paz en el mundo".

De igual manera, en el barrio de Salburua, la asociación de vecinos y los centros escolares de Salburua, Errekabarri y Arantzabela se unen en torno a la poesía para realizar un recital conjunto en el barrio y escribir también 'Páginas de Cristal'.

Además, eventos tradicionales, como 'Un Poema para la Paz' (el lanzamiento masivo de palomas de papel con versos en la Plaza de España el 9 de mayo) y las 'Páginas de Cristal' (poemas en escaparates comerciales) volverán a vestir las calles de literatura.

La XIV edición de 'Poetas en Mayo' refuerza su carácter territorial con una presencia activa en las cuadrillas de Álava. Localidades como Amurrio, Agurain, Campezo, Elburgo, Kuartango, Zalduendo, Añua, Maeztu, Santa Cruz de Campezo, Iruña de Oka acogerán recitales de poetas internacionales y encuentros locales, también en centros escolares, con el fin de "descentralizar la cultura y llevarla al ámbito rural". La agenda completa está disponible y actualizada en la web poetasenmayo.com.