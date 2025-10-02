Vitoria-Gasteiz aumenta un 14% las subvenciones para instalaciones solares fotovoltaicas y energías renovables

El Ayuntamiento dispone de 700.000 euros para "reforzar su compromiso con la transición energética"

VITORIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha aumentado un 14,2% las subvenciones para instalaciones solares fotovoltaicas y energías renovables para alcanzar los 700.000 euros y extender el apoyo a la apuesta por las energías renovables, al incluir también como subvencionables la redacción e inversiones en proyectos de aerotermia, geotermia, hidrotermia, mini-eólica, mini-hidráulica y bionenergía renovable.

Se trata de una medida fruto del acuerdo presupuestario entre EH Bildu, PSE y PNV, que ha sido presentada este jueves en una rueda de prensa por parte del concejal de Modelo de Ciudad, Borja Rodríguez, y el concejal de EH Bildu Xabier Ruiz de Larramendi, para "reforzar el compromiso con la transición energética".

Así, el Ayuntamiento activa por segundo año la línea de subvenciones destinadas a cubrir los gastos de la constitución y gestión de comunidades energéticas en régimen de autoconsumo colectivo y las inversiones en instalaciones de energía solar fotovoltaica puestas en marcha el año pasado.

Se incide también en la movilidad sostenible y compartida, subvencionando la adquisición de vehículos motorizados con etiqueta Cero Emisiones (eléctricos puros, híbridos enchufables con autonomía superior a 40 kilómetros o pila de combustible) y también bicicletas y patinetes eléctricos para servicios compartidos de uso comunitario por comunidades energéticas con un mínimo de 15 integrantes.

Rodríguez ha subrayado que "las comunidades energéticas se han convertido en la herramienta fundamental para cambiar el sistema energético actual por otro, donde predominen las energías renovables".

"Esta nueva convocatoria presenta un incremento del 14%, hasta los 700.000 euros de partida presupuestaria, manteniendo la prioridad entre los barrios más vulnerables y ampliando los conceptos subvencionables a otras energías como la aerotermia, geotermia o hidrotermia", ha añadido.

Ruiz de Larramendi ha destacado que, a iniciativa de EH Bildu, "Gasteiz es el municipio vasco que más invierte en generar comunidades energéticas", al "ser la base de la transición energética, aprovechando tejados para la producción de energía y por el paso que suponen en la democratización de la producción de energía y en el empoderamiento de la ciudadanía".

"Visto el éxito de la primera convocatoria, hemos puesto en marcha una segunda con mayor dotación económica y con el objetivo de llegar incluso a más ciudadanía. Además, se han incorporado nuevos conceptos subvencionables para ampliar el concepto de comunidades energéticas, con instalaciones de generación de energía con otras fuentes renovables y con inversiones en movilidad sostenible y compartida", ha valorado.

Una vez publicadas las bases de la convocatoria en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (BOTHA) quedará abierto el plazo de presentación de solicitudes hasta el próximo 30 de marzo de 2026.

Como en la anterior línea de subvenciones, el importe de las ayudas alcanzará entre el 70% y 80% de los gastos subvencionables. En el caso de la adquisición de vehículos, se cubrirá el 50% de la inversión, con un máximo de 20.000 euros por vehículo.

COMUNIDADES ENERGÉTICAS

El Consistorio ha señalado que la línea del pasado ejercicio, con la partida de 600.000 euros, permitió financiar la creación de una decena de comunidades energéticas que agrupan a 453 socios (444 personas, 8 actividades económicas y una asociación de propietarios).

Su reparto es variado dentro de la ciudad con presencia en diferentes barrios como Goikolarra, Zaramaga, Salburua, Zabalgana, Ariznabarra, Arriaga-Lakua y dos en Txagorritxu, además de llegar también a concejos como Gamarra Mayor y Mendoza.

La creación de esta decena de comunidades energéticas ha supuesto la instalación de 1.895 placas fotovoltaicas, que equivalen a 2 hectáreas, lo que asciende a 969 kW de potencia que tienen una producción anual estimada de más de 962.000 kWh/año.