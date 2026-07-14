Vitoria-Gasteiz ayuda a que 62 emprendedores elijan la ubicación de sus negocios a través de la Inteligencia Artificial

La concejala de Promoción Económica, María Nanclares - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 62 personas emprendedoras han recurrido al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para determinar dónde ubicar sus negocios, haciendo uso de 'Pickgeo', un servicio puesto en marcha en febrero de 2025 por el Consistorio.

Así lo ha anunciado este martes la concejala de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo, María Nanclares, en la comisión de su área celebrada en el Ayuntamiento gasteiztarra.

"La herramienta 'Pickgeo Location Intelligence' potencia el emprendimiento en Vitoria-Gasteiz, facilita que las personas que quieran poner en marcha una idea de negocio en la capital alavesa puedan disponer de información valiosa sobre el lugar idóneo donde ubicarlo", ha explicado.

Nanclares ha señalado que "la Inteligencia Artificial ofrece unas posibilidades muy interesantes en este acompañamiento estratégico". "Esta acción, en la que han participado 62 personas emprendedoras, forma parte del 'Plan de Apoyo al Emprendimiento de Vitoria-Gasteiz 2023-2030', la hoja de ruta con la que queremos generar nueva actividad económica sostenible y empleo en nuestra ciudad", ha añadido.

Gracias a esta iniciativa quien proyecte poner en marcha un negocio en Vitoria-Gasteiz puede consultar información estratégica del entorno, como los datos socio-demográficos de la población, de consumo, nivel de renta, tráfico rodado, movilidad, competidores y oferta de locales disponibles, y optimizar de esta forma la toma de decisión en cuanto a la ubicación idónea de su empresa.

El programa se vale de la Inteligencia Artificial para analizar más de 2.000 variables geolocalizadas. El Servicio de Comercio ha elaborado un trabajo de documentación interno que alimenta esta herramienta con los datos de locales a pie de calle disponibles para la implementación de nuevas ideas de negocio.

Las personas interesadas en acceder a este servicio de asesoramiento pueden solicitar el mismo desde la página web municipal, www.vitoria-gasteiz.org, donde también disponen de una demo del programa.

Esta iniciativa forma parte del 'Plan de impulso a mercados y zonas comerciales de Vitoria-Gasteiz', financiado por el 'Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia' del Gobierno de España, que canaliza los 'Fondos Europeos Next Generation'.

ASESORAMIENTO INTEGRAL

Como complemento a este servicio, el Ayuntamiento ofrece asesoramiento integral a los emprendedores, con formación especializada para la creación de empresas, un servicio de información para la creación de empresas con 10 horas de asesoría personalizada, ayudas a la creación y consolidación empresarial y semilleros donde poder establecerse en sus primeros años de funcionamiento. Asimismo, ofrece subvenciones, como el cheque autónomo y ayudas a la dinamización de locales disponibles.

"En definitiva, garantizamos un apoyo sólido y eficaz para maximizar las posibilidades de éxito de los proyectos empresariales en ciernes", ha subrayado la concejala socialista.

Todas estas acciones están alineadas con uno de sus objetivos prioritarios del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en materia económica: "activar la ciudad como entorno emprendedor".