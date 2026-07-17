Vitoria-Gasteiz construirá cuatro viviendas de alquiler para jóvenes en un solar vacío del Casco Medieval

Solar donde se construirá el bloque viviendas - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La sociedad municipal Ensanche 21 del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz construirá cuatro viviendas de alquiler para jóvenes en un solar vacío de la calle Pintorería, número 80, del Casco Medieval, por un montante que supera los 900.000 euros.

En rueda de prensa, la alcaldesa, Maider Etxebarria, ha anunciado que la entidad ha culminado la elaboración del proyecto de edificación de cuatro viviendas y un local comercial.

Según ha trasladado, tres de las viviendas contarán con dos habitaciones, salón-comedor y un baño, mientras que la cuarta, ubicada bajo cubierta, dispondrá de una habitación, salón-comedor y un baño. El local comercial se situará en la planta baja del edificio.

Etxebarria ha anunciado que, como elemento innovador, se plantea la posibilidad de que el ascensor del nuevo edificio sea de "uso compartido con el inmueble contiguo de Pintorería 78, de manera que los vecinos de este portal puedan hacer uso del mismo en lo que sería una gran mejora de la accesibilidad". Esta propuesta será trasladada por Ensanche 21 a la comunidad de propietarios para su aprobación.

La inversión prevista para la construcción de las cuatro viviendas de Pintorería, 80, supera los 900.000 euros. Tras la finalización del proyecto técnico, los siguientes pasos serán la licitación y adjudicación de las obras que tendrán una duración estimada de 18 meses.

Estos nuevos pisos se destinarán a programas de alquiler social para jóvenes, sumándose así a las ocho que Ensanche 21 ya desarrolla en Nueva Dentro, en los números 21 y 23, en este caso gracias al acuerdo presupuestario con EH Bildu.

Además, el Casco Medieval cuenta con otros proyectos en marcha. En Cuchillería, 92, se ultiman otras cuatro viviendas en las que se están equipando las cocinas, tras una rehabilitación integral del edificio. Asimismo, en la calle Chiquita, 14, avanzan los procedimientos para acondicionar el inmueble y otros cuatro pisos, cuyas obras se encuentran actualmente en fase de licitación.