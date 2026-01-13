Vitoria-Gasteiz cuenta con 1.187 locales comerciales cerrados sin actividad en 23 barrios de la ciudad

VITORIA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.187 locales comerciales privados de 23 barrios de Vitoria-Gasteiz se encuentran cerrados y sin actividad, según datos ofrecidos por la concejala de Comercio, María Nanclares, a preguntas del PP este martes en comisión.

La concejala popular, Blanca Lacunza, ha hecho hincapié en que todavía faltan barrios por contabilizar, por lo que "la cifra total sería mucho más abultada" en este momento, por lo que ha reiterado la necesidad de conocer el dato total.

Los barrios en los que se ha analizado la situación del comercio son el Ensanche, Casco Viejo, Lovaina, Coronación, El Pilar, Zaramaga, El Anglo, Santiago, Aranbizkarra, Desamparados, Judimendi, Adurza, San Cristóbal, Arana, Gazalbide, Txagorritxu, San Martín, Anrantzabaleta, Santa Lucía, Ariznabarra, Sansomendi, Mendizorroza y Abetxuko, ha informado el grupo popular.

"Un local cerrado tiene un impacto muy negativo en los locales cercanos, además de que genera inseguridad. Los barrios necesitan más actividad económica", ha expresado Lacunza, que ha solicitado que el Gobierno municipal aumente las cuantías de las ayudas económicas al comercio porque la situación comercial en Vitoria "es dramática".

Según ha recordado el PP, desde 2015 se han cerrado 3.600 tiendas, y solo en los años 2023 y 2024 fueron 598. Por ello, ha urgido al equipo de Gobierno "actuar ante el declive comercial".