Vitoria-Gasteiz despide las fiestas de La Blanca

La Subida de Celedón pondrá el colofón final desde la plaza de la Virgen Blanca

VITORIA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vitoria-Gasteiz despide este sábado sus fiestas patronales en honor a la Virgen Blanca tras seis días de fiesta en la capital alavesa que tendrán su colofón final con la Subida de Celedón, quien volverá a sobrevolar la plaza de la Virgen Blanca para regresar a la torre de la iglesia de San Miguel en un acto en el que participan la Banda Municipal de Música y la pirotecnia FML, encargada de lanzar la traca final de las fiestas.

Posteriormente, se celebrará la tradicional 'Procesión de las Velas' que la Cuadrilla de Blusas y Neskas Karraxi organiza cada año en la propia plaza de la Virgen Blanca para despedir las fiestas e iniciar la cuenta atrás hasta el próximo 4 de agosto.

El día arranca con las finales del XXX Torneo de la Virgen Blanca de Pelota en el frontón de Los Fueros, a las que seguirá el 'Herri Kirolak' y las habituales actividades festivas para el público infantil en el espacio del parque de Arriaga, así como el espectáculo 'Zirkoteke', con Zirkugintza, a las 12.00 horas, en la plaza del Conde de Peñaflorida.

A esa misma hora será el turno de las jotas a cargo del grupo folklórico Zierzo en el parque de El Prado, mientras que a las 13.00 horas, Oihane Perea, Unai Anda, Maialen Lujanbio y Julio Soto pondrán los 'bertsos' en el Matxete, la Banda Municipal de Música tendrá un concierto de 'Fin de Fiesta' en La Florida y a las 13.30 horas será la despedida de la Comparsa de Gigantes, Cabezudos, Caballos y Sotas en la calle San Antonio con San Prudencio.

Las Cuadrillas de Blusas y Neskas emprenderán también sus últimos paseíllos de ida y vuelta, a partir de las 16.30 y 20.00 horas, respectivamente, mientras que los Jardines del Obispo Fernández de Piérola albergarán a las 19.00 horas la 'Mini disco' con 'Egon hadi' de mano de Dj Loro y el parque de La Florida los 'bailables' con la orquesta Pérgola.

El 'Rincón del Humor' contará con el monólogo 'Hablando con franqueza' del actor Txabi Franquesa a las 19.30 horas en el Prado y el Jardín de Falerina acogerá los directos de los grupos Mairu y Bixonte Dort desde las 19.00 horas. La plaza de Santa María, por su parte, albergará 'Dantza Plazan' a las 19.45 horas y 'Larrain Dantza' y 'Txulalai' a las 21.15 horas.

Este último día festivo no habrá Muestra Internacional de Espectáculos Pirotécnicos de Vitoria-Gasteiz, pero la pirotécnia FML pondrá la traca final en la despedida a Celedón y el toro de fuego volverá a recorrer la calle Olaguíbel desde las 22.30 horas. Tampoco habrá ya conciertos en los escenarios de Los Fueros y Matxete, que finalizaron el día 8 con los directos de Zea Mays y Tatta & Denso.

FIN DE FIESTA

La música en el recinto festivo de las 'txosnas' correrá a cargo de Safu, Hofe, 'Andrigina Show' y Dj Suqlent a partir de las 22.00 horas. Son de Rosas realizará su tributo a La oreja de Van Gogh a las 22.30 en la plaza de la Provincia y la orquesta Pasarela actuará a las 0.30 horas en la plaza Nueva.

La Subida de Celedón pondrá el broche final a las fiestas de La Blanca 2025, a las 1.00 horas, desde la plaza de la Virgen Blanca, a la que inmediatamente después proseguirán la 'Procesión de las velas' a cargo de la Cuadrilla Karraxi, el homenaje de despedida a Celedón y también 'Procesión de las velas' de la Cuadrilla Zoroak y la 'Subida del Blusa y Neska caídos' de la Cuadrilla Belakiak.