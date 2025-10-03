Vitoria-Gasteiz finaliza las obras de acondicionamiento del local para el nuevo LAR de Atención Diurna en Zaramaga

Situado en la calle Diego de Rojas, tiene una superficie de 700 metros cuadrados

Las obras para acondicionar el nuevo LAR de Atención Diurna en el barrio de Zaramaga de Vitoria-Gasteiz han terminado después de ocho meses de trabajo y una inversión de 1,3 millones de euros, para rehabilitar un local, ubicado en la calle Diego de Rojas, que tiene una superficie de 700 metros cuadrados y se encontraba sin actividad desde hace más de dos décadas.

La alcaldesa, Maider Etxebarria, ha señalado este viernes en rueda de prensa que las obras, que ha ejecutado la empresa Zamakoa, han posibilitado la reforma interior para la creación de espacios y necesidades que van a precisar los futuros usuarios de este equipamiento.

En este sentido, ha precisado que se han habilitado dos salas multiusos, una sala para actividades de estimulación física, un salón de descanso, sala de enfermería, despachos de atención, un comedor de 90 metros cuadrados, cocina, tres baños geriátricos, aseos, vestuarios y zonas de almacén.

Con las obras ya finalizadas corresponde al departamento de Políticas Sociales, que dirige el concejal Lucho Royero, el montaje y equipamiento de todo el material necesario para la apertura de este nuevo equipamiento en el barrio de Zaramaga "en próximos meses".

El LAR Atención Diurna Zaramaga atenderá a un total de 60 personas en dos turnos, de mañana y tarde. Estas 60 personas comerán en el centro y, además, dispondrá de un servicio de comedor que también podrá ser utilizado por 28 personas mayores no usuarias del mismo.

Esta intervención forma parte de las actuaciones del 'Plan de Inversiones Estratégicas' para la regeneración de barrios del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco y responde a uno de los compromisos estratégicos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de "actuar en la regeneración urbana, social y ambiental del barrio de Zaramaga".