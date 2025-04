Vitoria-Gasteiz incorporará 5.000 nuevas plazas de OTA en cinco barrios a partir del 1 de octubre

Gremios y autónomos tendrán un distintivo especial que les permitirá aparcar en todas las zonas de estacionamiento restringido

VITORIA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz incorporará 5.000 nuevas plazas de OTA en cinco barrios de la capital alavesa, a partir del próximo 1 de octubre, dentro de una reforma integral de la ordenanza que regula el estacionamiento limitado en superficie, con el objetivo de "facilitar el día a día de la ciudadanía, responder a las demandas vecinales y profesionales, y avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible, justo y eficiente".

Así lo ha trasladado este martes en rueda de prensa la concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, quien ha indicado que el cambio viene marcado por "la inminente implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y por las peticiones de los barrios y sectores profesionales".

"Sabemos que el vehículo particular sigue teniendo un papel importante, pero también que el espacio público es limitado. Queremos garantizar que las personas residentes puedan aparcar con mayor facilidad y que los gremios y autónomos cuenten con herramientas adecuadas para desarrollar su trabajo diario", ha comentado.

La reforma contempla una importante ampliación de las zonas reguladas. El número de plazas OTA pasará de las 6.000 actuales a unas 11.000, con la incorporación de nuevos barrios como Arana, Aranbizkarra (hasta la calle Valladolid, incluyendo zonas como Hortaleza o Amizkarra), Santa Lucía (hasta los Astrónomos incluida), San Martín, Aranzabal, y la ampliación de la OTA en Adurtza, en torno a la calle Las Trianas.

Según Artolazabal, estas incorporaciones "responden a peticiones vecinales claras y legítimas". "Queremos que quienes viven en estas zonas puedan encontrar aparcamiento con mayor facilidad y que sus barrios no se conviertan en zonas saturadas por vehículos de paso", ha remarcado.

En paralelo, se pondrá en marcha una nueva zona OTA/ZBE de uso exclusivo para residentes, como parte de la implantación progresiva de la Zona de Bajas Emisiones en el Casco Medieval.

Uno de los grandes avances que introduce la nueva ordenanza es la digitalización del sistema. Así, se eliminará la obligatoriedad de colocar el 'ticket' físico en el parabrisas y bastará con introducir la matrícula del vehículo en el parquímetro o en la aplicación móvil.

Con este cambio, ha dicho la concejala, "el control del estacionamiento será automático, a través de la lectura de matrículas desde vehículos patrulla, lo que nos permitirá ser más ágiles, más eficaces y reducir errores". Al respecto, ha informado de la ampliación de la flota de vehículos de control, pasando de dos a tres.

Además, se incorporará un sistema de 'ticket' virtual que podrá gestionarse desde el móvil. No obstante, las personas que prefieran seguir usando los parquímetros podrán hacerlo con total normalidad. "No eliminamos opciones, las ampliamos, ya que queremos facilitar el uso, no complicarlo", ha subrayado Artolazabal.

GREMIOS Y AUTÓNOMOS

Otra de las grandes novedades de la ordenanza es la creación de un distintivo OTA específico para gremios, autónomos y profesionales, que les permitirá estacionar en todas las zonas OTA de la ciudad, sin límite de tiempo y sin la obligación de obtener 'ticket'.

"Era una demanda histórica del sector que por fin atendemos. Quienes tienen que moverse por motivos laborales o aparcar cerca de sus lugares de trabajo contarán ahora con un instrumento útil, justo y adaptado a sus necesidades", ha valorado la concejala.

Se establece, además, una nueva zona de carga y descarga OTA gratuita, con una duración máxima de 30 minutos, para favorecer la rotación y el uso compartido de estos espacios por parte de los profesionales.

La nueva ordenanza también introduce ajustes en el periodo de aplicación de la OTA durante el verano. Hasta ahora no se aplicaba entre el 5 y el 31 de agosto, pero, con la nueva regulación, ese periodo se amplía del 1 al 31 de agosto, "simplificando así el calendario".

Otro aspecto relevante es la reforma del sistema sancionador. A partir de la entrada en vigor de la nueva ordenanza, se establecerán dos tipos de infracciones. Leves, por no tener 'ticket', exceder el tiempo o aparcar en zonas exclusivas para residentes, que tendrán una sanción de 30 o 60 euros en función del tiempo excedido, y graves, como falsificar datos, usar distintivos caducados o manipulados, que se sancionarán con 200 euros.

A PARTIR DE OCTUBRE

Artolazabal ha explicado que "la nueva ordenanza no entrará en vigor hasta octubre, por lo que hasta entonces todo seguirá funcionando como hasta ahora".

"Queremos que la ciudadanía esté tranquila, ya que los trabajos que se verán en la calle son preparatorios, pero no hay que hacer ningún trámite ni cambio hasta que llegue el momento. Y por supuesto, informaremos con todo detalle", ha insistido.

La concejala ha recordado que la propuesta ya ha sido trasladada a los grupos municipales y ha apelado al consenso y a la colaboración para su aprobación.

"Las conversaciones con los colectivos afectados han sido muy constructivas. Esperamos que ese mismo espíritu de diálogo lo encontremos también en el plano político. Esta es una oportunidad para mejorar la movilidad de nuestra ciudad entre todos y todas", ha apelado a la oposición.

La ordenanza se aprobará este miércoles en la Junta de Gobierno Local y el Gobierno municipal prevé su entrada en vigor para finales de septiembre.