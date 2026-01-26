Vitoria-Gasteiz inicia las obras de la nueva conexión ciclista y peatonal con Jundiz

Polígono de Jundiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha iniciado los trabajos de construcción de la nueva senda ciclista y peatonal que conectará el polígono industrial de Jundiz con los barrios del norte de la ciudad, como Lakua, Sansomendi o Zabalgana.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha explicado que se trata de una intervención estratégica impulsada, para "facilitar los desplazamientos diarios" de miles de personas que trabajan en el mayor área industrial de Euskadi.

El proyecto incluye la construcción de una senda compartida de tres metros de ancho para peatones y ciclistas, que enlazará la red de Vías Verdes y el parque de Jundiz con el carril bici bidireccional de la calle Zurrupitieta. El trazado discurrirá en paralelo al vial de Zuazobidea, atravesando zonas verdes y conectando también con el pueblo de Zuazo a través de caminos vecinales.

La actuación prevé, además, la creación de nuevos pasos peatonales en Zuazobidea, Goikobera y Zurrupitieta, así como la instalación de alumbrado y señalización específica para garantizar la seguridad en los cruces y mejorar la accesibilidad al polígono.

La concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, ha subrayado que "el importante paso que se da con esta obra para mejorar la movilidad laboral en la ciudad". "Jundiz concentra a miles de trabajadores y ofrecerles alternativas reales al coche es una cuestión de bienestar, de sostenibilidad y también de competitividad para las empresas".

MOVILIDAD CICLISTA

Tal y como ha destacado, la nueva conexión ciclista y peatonal será "una pieza clave para fomentar un cambio de hábitos en los desplazamientos al trabajo, reduciendo la dependencia del vehículo privado y contribuyendo a los objetivos climáticos de Vitoria-Gasteiz".

Esta actuación se enmarca en el 'Plan de Movilidad a los Polígonos Industriales', un programa a cinco años impulsado por el equipo de Gobierno municipal que prevé una inversión global superior a los 16 millones de euros.

A esta obra se sumarán otras en ámbitos como el refuerzo del transporte público, la ampliación de carriles bici, la mejora de la logística y el aparcamiento industrial, la digitalización y el impulso de planes de movilidad en las empresas.