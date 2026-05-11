Vitoria-Gasteiz no logra acordar una declaración institucional con motivo del 'Día contra la LGTBIfobia'

Archivo - La bandera arcoíris cuelga de la fachada del Ayuntamiento de Vitoria para celebrar el Día del Orgullo - AYUNTAMIENTO DE VITORIA - Archivo

VITORIA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no ha logrado acordar una declaración institucional con motivo del 'Día contra la LGTBIfobia' y se han aprobado dos textos distintos, uno que incluye la fórmula LGTBIQ+ y que ha sido respaldado por EH Bildu y Elkarrekin; y otro, que recorta las siglas del colectivo a LGTBI, defendido por el PSE-EE, PP y PNV.

Se repiten, por tanto, las discrepancias que surgieron el pasado año con motivo del 'Día Internacional del Orgullo' (28J), fecha en la que también se aprobaron dos declaraciones, con la diferencia de que el año anterior el grupo municipal del PNV se sumó al texto de EH Bildu y Elkarrekin.

Al igual que en 2025, la discrepancia se centra en la inclusión o no de la Q+ en las siglas del colectivo LGTBI. El PSE argumenta que el 'Plan de Igualdad 2023-2030' recoge la fórmula LGTBI y que el texto debe ajustarse a ese marco, una decisión que ha generado críticas de colectivos LGTBIQ+ y grupos municipales, quienes han reclamado una denominación "más inclusiva".

En este sentido, la asociación Lumagorri ya demandó el pasado año la incorporación de la siglas Q+ a las de LGTBI, una petición que la concejala de Igualdad, Ana López de Uralde (PSE) dijo haber recogido y que sería estudiada dentro del trabajo compartido con colectivos y agentes vinculados al 'Plan de Igualdad'.

En aquel momento, el Observatorio contra la LGTBIfobia calificó la postura del PSE como de "retroceso", dentro de una decisión que responde a un "contexto contrario a los derechos trans que está agitando el mundo en los últimos años". Además, apuntó que es un debate "ridículo", ya que el propio Ayuntamiento ha trabajado en base a teorías 'queer' y la Escuela de Empoderamiento Feminista ya utiliza esta terminología.

DOS DECLARACIONES

A pesar de que la concejala de Igualdad se mostró abierta a ampliar las siglas, estas se mantienen igual, por lo que los grupos municipales han aprobado dos declaraciones iguales, excepto por una cosa: la Q+. Así, mientras la de PSE, PP y PNV habla de personas LGTBI, la de EH Bildu y Elkarrekin incluye el término LGTBIQ+.

El primer texto incorpora a las personas lesbianas, gays, bisexuales e intersexuales; el Q+ además, incorpora a las personas queer y otras identidades como las personas intersexuales, género fluido o no binarias.

Las declaraciones recuerdan que el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, lo cual supuso un hito, ya que se reconocieron los derechos de las personas LGTBI.

Desde 2005, este día se ha convertido en un día de lucha contra la LGTBI(Q+)fobia. Durante estos años se han producido varios avances en ámbitos como el legal y social que han llevado a que haya más protección y mayor reconocimiento a la riqueza que supone la diversidad sexual y de género.

Asimismo, refleja que, en la última encuesta publicada por Ikuspegi sobre 'Percepciones y Actitudes en torno a la Discriminación en Euskadi (EPADE) 2025', se refleja que la ciudadanía vasca expresa una actitud mayoritariamente favorable hacia la diversidad.

En concreto, el 77,8% de personas vascas dice preferir vivir en una sociedad diversa. Sin embargo, estos avances chocan con realidades que todavía siguen siendo preocupantes. Los datos más recientes muestran que la discriminación sigue presente, en concreto, en Euskadi, cerca de un 15% de la población afirma haber sufrido algún tipo de discriminación en el último año y más del 76% de estas situaciones no se denuncian, lo cual afecta directamente a las personas LGTBI(Q+).

Los textos denuncian que determinados colectivos, como las personas trans, las lesbianas, las personas mayores, racializadas o con discapacidad, siguen encontrando "mayores dificultades para vivir con libertad e igualdad". En muchos casos, además, estas situaciones se agravan por la combinación de "distintos factores de discriminación".

Ante estas realidades, el Consistorio gasteiztarra aboga por ofrecer respuestas específicas y adaptadas. "El aumento de los discursos de odio y de las agresiones en espacios públicos que se están dando en los últimos años, evidencia que, aunque se van dando pasos, la igualdad real aún no se ha alcanzado", ha lamentado.

SOCIEDAD "INCLUSIVA"

Los texto esgrimen que defender los derechos de las personas LGTBI(Q+) es "defender los derechos humanos, garantizar la diversidad, enfrentar la discriminación y construir entornos seguros y respetuosos, porque una sociedad más justa, diversa, inclusiva e igualitaria solo es posible si todas las personas pueden vivir libres, visibles y con plenos derechos".

Así, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz reafirma un año más su firme compromiso con la defensa de los derechos de todas las personas, "sin excepción", a través de la implementación y desarrollo de políticas públicas de igualdad.

Por último, expresan que los compromisos del Ayuntamiento con respecto de la diversidad sexual y de género se plasman, desde el año 2018, en 'Hara! Agenda', un documento de planificación que sirve como hoja de ruta para incorporar esta materia en todas las actuaciones municipales.