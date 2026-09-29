Vitoria-Gasteiz pone a disposición de las personas emprendedoras un nuevo local en la calle Zapatería del Casco Viejo

Nuevo semillero de empresas - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pone a disposición de las personas emprendedoras de la ciudad un nuevo local ubicado en la calle Zapatería, número 39, enmarcado en el Centro de Empresas del Casco Medieval, dentro de un proyecto que ha sido posible gracias al acuerdo presupuestario de 2025 entre el equipo de Gobierno municipal (PSE-PNV) y EH Bildu.

La lonja, hasta ahora en desuso, ha sido acondicionada por el Consistorio, cuenta con 40 metros cuadrados y dispone de alarma y un aseo adaptado, además de un almacén y un armario empotrado.

En una nota, la concejala de Comercio, María Nanclares, ha animado a quienes deseen emprender "a instalarse en este nuevo local ubicado en el Casco Histórico de nuestra ciudad, con unas condiciones económicas muy atractivas".

"En este espacio se puede establecer un negocio por un máximo de cinco años, con una ayuda del 50% del alquiler durante los tres primeros años. Además, al formar parte del Centro de Empresas municipal podrán tener acceso a una serie de servicios como espacios auxiliares de reuniones, formación especializada y mentorías personalizadas", ha destacado.

La portavoz municipal de EH Bildu, Rocío Vitero, ha señalado que estas ayudas, que pronto estarán a disposición de las personas interesadas, "buscan fomentar el emprendimiento y la puesta en marcha de nuevos negocios". "Además, lo harán en un local municipal rehabilitado para seguir llenando de vida nuestras calles del Casco Viejo. En definitiva, con estas ayudas queremos estar junto a quienes quieren emprender, apoyándoles en sus primeros pasos", ha añadido.

La red de Centros de Empresas Municipales a la que pertenece este nuevo espacio es gestionada por el Servicio municipal de Empresas e incluye el Centro de Empresas ubicado en la calle Las Escuelas; el Semillero comercial, el Centro de Empresas Abierto (3 locales en la calle Herrería) y el Semillero extendido, con sedes en la calle Correría, 31, 35B, 70 y el que ahora suma en Zapatería, 39.

El Centro de Empresas del Casco Medieval se complementa con el Centro Municipal de Empresas de Júndiz, destinado a alojar empresas de reciente creación proporcionándoles cobertura y apoyo que favorezcan su consolidación, con oficinas y también pabellones industriales.

Para las personas que buscan emprender en el sector agrario, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pone a su disposición el Centro de Empresas Agroecológicas Basaldea, en Abetxuko.