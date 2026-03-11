Vitoria-Gasteiz recuerda a las víctimas del terrorismo con un minuto de silencio

La concentración se ha celebrado frente a la Casa Consistorial - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vitoria-Gasteiz ha recordado este miércoles a las víctimas del terrorismo con un minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento en la plaza de España.

La concentración ha estado encabezada por la alcaldesa, Maider Etxebarria, y a ella han acudido representantes de la corporación municipal y de otras instituciones, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Este acto ha tenido lugar a iniciativa del FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) en conmemoración del Día Europeo en Memoria de las Víctimas del Terrorismo, que se celebra el 11 marzo, coincidiendo con el aniversario de los atentados de Madrid de 2004 que acabaron con la vida de 193 personas.