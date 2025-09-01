Vitoria-Gasteiz recupera la OTA a las puertas de su nueva ampliación a seis barrios más de la ciudad

A partir del 15 de septiembre, aumenta de 6.000 a 11.110 plazas

VITORIA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vitoria-Gasteiz ha recuperado este lunes el pago de la OTA, una vez pasado el mes de agosto, con las vistas puestas en el próximo 15 de septiembre, fecha en la que entrará en vigor la nueva regulación que incorpora a seis barrios más de la ciudad, para casi duplicar las plazas de pago por estacionamiento de las 6.000 actuales a las 11.110.

Aparte del considerable incremento en el número de plazas, la nueva ordenanza de la OTA establece sanciones más elevadas, nuevos parquímetros con un sistema de control de lectura automática de matrículas y más tipos de tarjetas para abonar las tarifas.

En este sentido, se introduce un nuevo distintivo OTA específico para gremios y autónomos que permite estacionar en todas las zonas de pago de la ciudad sin límite de tiempo y sin necesidad de 'ticket'.

De entre las principales novedades de la ordenanza destaca la eliminación del 'ticket' físico, ya que bastará con introducir la matrícula en el parquímetro o la 'app' móvil, así como la ampliación de zonas OTA, que pasarán de 6.000 a 11.110 plazas.

El pago por estacionamiento se extiende a nuevos barrios Arana, Aranbizkarra, Santa Lucía, San Martín, Aranzabal y Adurtza, en la zona de Las Trianas. Asimismo, se crea una nueva zona OTA/ZBE para residentes, vinculada a la futura 'Zona de Bajas Emisiones', que también entrará en vigor el 15 de septiembre en el Casco Medieval.

Se crea un nuevo distintivo profesional para gremios, autónomos y personas trabajadoras que utilizan el vehículo para su trabajo diario, quienes desde el pasado jueves puede solicitar el distintivo y nuevas zonas de carga y descarga con regulación específica.

También se moderniza el sistema de control, con lectura automática de matrículas y se establece un nuevo sistema sancionador con nuevas tipologías. Por un lado, las leves, con multas de entre 30 y 60 euros por no tener 'ticket', exceder el tiempo o aparcar en zonas exclusivas para residentes, y, por otro, las graves, con multas de 200 euros por falsificar datos y usar distintivos caducados o manipulados.

PRECIOS

Además, la nueva ordenanza mantiene el periodo sin OTA del 1 al 31 de agosto, fechas en las que no se aplicará el servicio. La OTA está en vigor en Vitoria de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 14.00 horas.

Las ordenanzas fiscales establecen un periodo gratuito de 15 minutos y, a partir de ahí, la media hora cuesta 1,05 euros y 1,35 euros, según la zona; la hora 1,80 euros y 2,15 euros, también según la zona de estacionamiento, y dispone un tiempo máximo de 240 minutos, que cuesta 4 euros y 4,70 euros, según el área a aparcar.

Por su parte, la tarjeta OTA de residentes tiene un precio de 45,60 euros al año y la de comerciantes de 284,20 euros anuales. Se puede solicitar una tarjeta de residente por cada uno de los vehículos de los que sea titular.

La normativa municipal establece un precio de tres euros por aparcar en el parking de Renfe durante 90 minutos. Las zonas de tarificación cuentan con parquímetros más modernos y los conductores no tendrán la obligación de imprimir el 'ticket' y mostrarlo en el salpicadero de los vehículos, puesto que podrán introducir la matrícula de los coches en los parquímetros. Además, se incorpora un sistema de 'ticket' virtual desde el móvil.

COLORES

Los colores establecen el tipo de plazas. Así, en la exclusivas de residentes (rojo y verde) sólo pueden aparcar quienes tienen la tarjeta de residente o comerciante de la zona, las 24 horas del día. Pueden aparcar otros vehículos los días festivos y del 5 al 31 de agosto.

En las de residentes (verdes) podrán estacionar sin límite de tiempo las personas residentes y comerciantes con tarjeta de la zona. También podrán estacionar otros vehículos, con talón, mientras que en las azules, de rotación, puede aparcar cualquier conductor con un límite de tiempo y, por norma, deberá obtener el talón en los expendedores.

Por último, en los estacionamientos de alta rotación (naranjas), cualquiera que estacione en estas plazas, incluso residentes y comerciantes, tendrá un límite de tiempo máximo más restrictivo, que se indicará en cada caso.