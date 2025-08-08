Vitoria-Gasteiz registra 47 denuncias sin detenciones en la cuarta jornada de las fiestas de La Blanca

Archivo - Agentes de Policía Local durante las fiestas de La Blanca - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vitoria-Gasteiz ha registrado un total de 47 denuncias y la Policía Local no ha realizado ninguna detención durante este pasado jueves, cuarta jornada de las fiestas en honor a la Virgen Blanca que celebra esta semana la capital alavesa.

La Guardia Urbana ha notificado el parte policial de las últimas 24 horas, en el que el mayor número de denuncias presentadas, 34, han sido por hurtos, pérdidas de cartera, móviles y documentación. También ha habido cinco denuncias por robos en interior de vehículos, uno en grado de tentativa.

Asimismo, se han producido tres lesiones por robo con violencia, una con lesiones leves, y otra denuncia por lesiones menos graves. También se han registrado un total de siete accidentes de tráfico con el resultado de dos personas heridas por caída y alcance de un ciclista y motorista, respectivamente, y un conductor ha dado positivo en diversas sustancias psicotrópicas en un control efectuado en la plaza Cataluña.