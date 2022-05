Vitoria-Gasteiz se suma en Barcelona al movimiento global de ciudades contra la emergencia climática

Una veintena de ciudades de todo el mundo se han comprometido a reducir casi 8 millones de toneladas CO2eq al año

VITORIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Vitoria-Gasteiz se suma en Barcelona a la campaña 'Your Plate Your Planet', el movimiento global de ciudades contra la emergencia climática, con la que 20 ciudades de todo el mundo se han comprometido a reducir casi 8 millones de toneladas CO2eq al año, a través de políticas alimentarias en el marco del 'Reto de Barcelona'.

Responsables de Vitoria-Gasteiz, Ujjain (India), Rosario (Argentina), Rivas Vaciamadrid, Valencia y Granollers, así como la organización de ciudades francesa Terres en Villes, se han dado cita esta semana en Barcelona, dentro del programa The Barcelona Challenge for Good Food and Climate para conocer de primera mano iniciativas exitosas e innovadoras de políticas públicas de alimentación sostenible y saludable.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha informado de que las ciudades del 'Reto de Barcelona para la Buena Alimentación y el Clima' (The Barcelona Challenge for Good Food and Climate) quieren reducir hasta 7,74 millones de tCO2eq al año, lo que equivale a 1,67 millones de coches menos anualmente.

"Ese es el dato que presentan con la campaña 'Your plate, your planet' dedicada a explicar cómo las políticas alimentarias locales son imprescindibles ante la emergencia climática", ha señalado.

En este marco, ha indicado que las acciones y proyectos que está impulsando la ciudad de Vitoria-Gasteiz, dentro de su Estrategia Agroalimentaria y otras políticas para hacer más sostenible y saludable su sistema alimentario, podrían reducir hasta 9.000 tCO2eq/año, que equivale a las emisiones de 1.940 coches al año.

Durante esta semana, responsables técnicos y políticos de seis ciudades del mundo se han reunido en Barcelona para avanzar en el desarrollo de políticas alimentarias para la acción climática.

El sistema agroalimentario mundial --que incluye la producción, transformación, empaquetado, transporte y distribución de alimentos-- es responsable de entre el 21% y el 37% del total emisiones globales netas de los gases de efecto invernadero antropogénicos. Por ello, los municipios, actores clave de la innovación cultural y social, están implementando políticas alimentarias para la acción climática.