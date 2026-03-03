Vitoria homenajea a las víctimas del 3 de marzo en el 50 aniversario de la matanza perpetrada por la Policía Armada

El lehendakari, Imanol Pradales, y la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesus San José, ante el monolito en recuerdo a las víctimas de la matanza - IÑAKI BERASALUCE

VITORIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vitoria-Gasteiz ha acogido este martes una sucesión de actos y homenajes en recuerdo a las víctimas del 3 de marzo de 1976, jornada en la que la Policía Armada asesinó a tiros a cinco trabajadores durante una carga contra los participantes en una protesta obrera, que además causó más de un centenar de heridos.

Las movilizaciones con motivo del 50 aniversario de esta matanza, por la que ninguna persona ha sido condenada hasta el momento, continuarán por la tarde, con un homenaje y una concentración a cargo de la asociación de víctimas Martxoak 3 y de los sindicatos ELA, LAB, ESK y Steilas.

Además de estas organizaciones sindicales, UGT y CCOO también han celebrado sus propios homenajes a las víctimas, con la participación de sus líderes, Pepe Álvarez y Dani Sordo, respectivamente, en una ofrenda floral ante el monolito en memoria de las víctimas de estos crímenes, ubicado frente a la iglesia de Zaramaga en la que se produjo la carga policial contra los participantes en la asamblea de trabajadores que allí se celebraba.

Al igual que estos sindicatos, los principales partidos políticos de Euskadi han realizado ofrendas o actos de homenaje a los damnificados del 3 de marzo, a los que también han dedicado una ceremonia el instituto de la memoria Gogora, en el que ha participado el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. A su vez, el obispo de la capital alavesa oficiará esta tarde una misa en memoria de las víctimas de aquella matanza.

DESCLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

En el acto de Gogora, el lehendakari, Imanol Pradales, ha pedido "verdad, justicia, reconocimiento y reparación de las víctimas" del 3 de marzo. Además, ha denunciado que los "todos los Gobiernos de la democracia" han mantenido estos hechos "debajo de la alfombra", y ha reclamado la desclasificación de la documentación que se mantienen "bajo llave".

Por parte del PNV, su presidente, Aitor Esteban, ha reclamado al Gobierno que reconozca "el papel del Estado" en la matanza, y que condene la "actuación desproporcionada" que se llevó a cabo bajo el mandato del Gobierno de 1976, presidido por Carlos Arias Navarro.

El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha exigido que se reconozca "la responsabilidad del Estado" en estos crímenes, y ha denunciado que la intervención policial del 3 de marzo fue "una operación de Estado de represión estructural" y de castigo al movimiento obrero vasco, "que había levantado las banderas de la libertad nacional y del socialismo en nuestro país".

"COMPROMISO CON LA MEMORIA"

Por parte del PSE, su secretario general en Álava, Javier Hurtado, ha respondido a las críticas del PNV a la posición del Ejecutivo español actual en esta materia subrayando que "si hay un gobierno que ha luchado por la memoria democrática, ha sido el Gobierno socialista".

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Iñaki García Calvo, ha reivindicado el "derecho a la memoria" para las víctimas del 3 de marzo y ha rechazado que esta fecha "sea copada por ninguna ideología y mucho menos por la izquierda a abertzale".

El diputado de Sumar Lander Martínez ha exigido "verdad, justicia y reparación", además de la desclasificación de todos los documentos relacionados con la matanza, y ha denunciado que "la impunidad persiste".

Por parte de Podemos, la secretaria política, Irene Montero, ha reclamado al Gobierno central que "reconozca la responsabilidad del Estado" en esta matanza.