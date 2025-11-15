Vitoria impulsa un concurso en Instagram para promover la diversidad de cuerpos entre las personas jóvenes

VITORIA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Municipal de Juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha lanzado un concurso en Instagram para sensibilizar a la población joven sobre la diversidad corporal. La iniciativa, activa hasta el 30 de noviembre bajo el lema "Me quiero como soy", está dirigida a personas de 14 a 30 años que residan, estudien o trabajen en Vitoria-Gasteiz, así como a quienes participen en programas municipales.

En un comunicado, el consistorio gasteiztarra ha detallado que las personas participantes deberán publicar en Instagram una imagen, carrusel o vídeo de hasta un minuto que refleje "de manera positiva la diversidad de cuerpos".

La concejala de Juventud, Ana López de Uralde, ha subrayado que con esta propuesta se quiere "invitar a la juventud a reflexionar sobre la diversidad corporal y a celebrar la belleza en todas sus formas", animándoles a romper estereotipos y mostrar la riqueza de los distintos cuerpos e identidades.

Para concursar será necesario incluir los 'hashtags' #MeQuieroComoSoy o #NireBuruaMaiteDut, etiquetar a @vggaztea y completar el formulario disponible en la web municipal, indicando el enlace a la publicación y una breve descripción del contenido.

La participación podrá ser individual o en grupo, con un máximo de tres personas, y cada participante podrá presentar hasta tres publicaciones. Los perfiles deberán permanecer públicos durante todo el proceso.

El jurado evaluará las propuestas según criterios de creatividad, calidad, coherencia con los objetivos del certamen y capacidad para promover la reflexión. Se otorgarán tres premios de 300, 200 y 100 euros en vales canjear en comercios locales. Las publicaciones destacadas podrán formar parte de una exposición digital y de futuras campañas de sensibilización del Ayuntamiento.