Vittersweet Trío adelanta su concierto y Basaki suspende su actuación en Bilbao Metal, Pop-Rock de Aste Nagusia

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BILBAO 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La programación de la 39ª Muestra Bilbao Metal, Pop-Rock de Aste Nagusia 2026, que se celebrará entre el 22 y 29 de agosto en la Sala Bilborock, ha sufrido algunas modificaciones respecto a la inicialmente publicada, de modo que Vittersweet Trío actuará el martes 25 a las 21.00 horas y Basaki, que hubiera actuado en ese momento, cancela su concierto.

En un comunicado, el Consistorio bilbaíno ha informado sobre la modificación en la programación de la muestra. Según ha explicado, el grupo Basaki ha cancelado su actuación, programada para el 25 de agosto a las 21.00 horas, "por causas de fuerza mayor".

De este modo, la actuación de Vittersweet Trío, prevista inicialmente para el miércoles 26 de agosto, se adelanta al martes 25 de agosto a las 21.00 horas. Ese mismo día actuará también Izena, formación ganadora del Premio Aste Nagusia del concurso VillaSound 2026, que subirá al escenario a las 20.00 horas.

La programación comenzará el sábado 22 de agosto, a las 20.00 horas, con la actuación de Lorreine, de Barakaldo, con su propuesta de indie pop rock. A las 21.00 horas será el turno de Pablo Ríos, de Bilbao/Getxo, que ofrecerá su particular Animal Electro Show.

El domingo 23 de agosto, a las 20.00 horas, actuará Darkold, de Bilbao, con su propuesta de alt rock metal. A las 21.00 horas subirá al escenario Mandarinas al sol, también de Bilbao, con su rock alternativo.

El lunes 24 de agosto, a las 20.00 horas, será el turno de Nuzz, formación de Bilbao/Santander que ofrecerá power pop-rock. A las 21.00 horas actuará Scusi Boys, de Bilbao/Vitoria-Gasteiz, con una propuesta de rock.

El martes 25 de agosto, a las 20.00 horas, actuará Izena, de Bilbao, con su propuesta de rock alternativo. A las 21.00 horas será el turno de Vittersweet Trío, también de Bilbao, que llevará al escenario sus sonidos de neo soul.

El miércoles 26 de agosto, a las 21.00 horas, actuará Vulcanizadas, de Bilbao, con una propuesta de blues & soul.

El jueves 27 de agosto, a las 20.00 horas, actuará Sergio & the Lovers, de Bilbao, con su power pop-rock. A las 21.00 horas será el turno de Iñigo Riki and the Night Band, de Zaratamo, con su propuesta de rock urbano de autor.

El viernes 28 de agosto, a las 20.00 horas, actuará Ossyris, de Barakaldo, con su propuesta de heavy metal. A las 21.00 horas subirá al escenario Stolen Soul, de Mungia, con su groove metal.

Finalmente, el sábado 29 de agosto, a las 20.00 horas, actuará The Kraven, de Durango, con una combinación de groove metal y metalcore, y a las 21.00 horas, cerrará la programación My Sweet Torment, de Sopelana, con su propuesta de death metal.