Vivienda centrará 2026 en aplicar la Ley de Medidas Urgentes e incorporar nuevos municipios a las zonas tensionadas

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso (i), a su llegada al Parlamento vasco - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana centrará su actividad en 2026 en aplicar la Ley de Medidas Urgentes e incorporar nuevos municipios a las zonas tensionadas. Además, confía en que sea "un año de despliegue y consolidación" con reformas para producir "más vivienda asequible" y mejoras regulatorias.

En un comunicado, el Departamento que lidera Denis Itxaso asegura que ha cerrado 2025 "consolidando un ciclo de reformas y planificación" orientado a "dar respuesta a uno de los principales retos sociales y económicos del país: el acceso a una vivienda digna y asequible".

A su juicio, el balance del año "confirma avances y reformas" que permitirán "acelerar la producción de vivienda protegida y acortar los tiempos de tramitación de expedientes y construcción".

Recuerda, asimismo, que el Gobierno Vasco ha llevado a cabo "una apuesta sin precedentes" para proteger la demanda con "instrumentos clave" como la declaración de zonas de mercado residencial tensionado y el desarrollo de los índices de referencia del alquiler para Gipuzkoa, "con siete municipios en los que su aplicación es ya efectiva".

Por ello, ha avanzado que en 2026 su Departamento centrará su actividad en la aplicación de la Ley de Medidas Urgentes, la aprobación y despliegue del Decreto "que mejorará la protección de la demanda", así como en el seguimiento de los compromisos adquiridos en los planes trianuales de acción acordados con cada uno de los municipios declarados tensionados.

MEDIDAS URGENTES

El Departamento ha asegurado que, tras la aprobación parlamentaria de la Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo, y su publicación en el Boletín Oficial del Estado del País Vasco (BOPV) el pasado lunes 2026, será el año de su "entrada en funcionamiento real" mediante "el desarrollo y aplicación de sus instrumentos".

Se pretende así "agilizar trámites y reducir plazos administrativos, facilitando la activación de promociones", además de "impulsar herramientas para movilizar suelo y desbloquear operaciones urbanísticas con mayor autonomía municipal" y reforzar medidas vinculadas a zonas tensionadas, "incluyendo límites a la proliferación de viviendas turísticas donde aplique".

Según ha manifestado Itxaso, la vivienda "es un problema que tiene solución", y la legislatura entra en 2026 "con reformas y la mayor dotación de recursos económicos para Vivienda de la historia del Gobierno Vasco, orientados a resultados concretos en el ámbito de la oferta, pero también de la demanda".

En 2026 también se trabajará en "mejoras normativas" para "fortalecer la protección de la demanda y ampliar el alcance del sistema vasco de prestaciones para mejorar el acceso a una vivienda".

Entre los hitos previstos, figuran la modificación del Decreto 147/2023, "ajustando requisitos para incrementar el número de personas beneficiarias del derecho subjetivo y de programas como Gaztelagun o Bizigune".

Según Denis Itxaso, este paquete de reformas "se alinea" con las actualizaciones ya impulsadas en 2025 a través de la Ley de Medidas Urgentes, "con foco en atacar los problemas a los que se enfrenta la oferta, y mejorar así el acceso a programas y prestaciones clave para hacer efectivo el derecho de acceso a una vivienda digna y asequible".

Con la aprobación del "Decreto de Medidas Urgentes" a finales del primer trimestre de 2026, Vivienda completará su "Plan Integral de Acceso a la Vivienda de Euskadi", que agrupa en un único documento "la caja de herramientas con la que se pretende responder a la actual crisis de oferta, tanto para las personas más vulnerables como para el grueso de las clases medias".

ZONAS TENSIONADAS

Euskadi ha concluido 2025 con 11 municipios declarados oficialmente zonas de mercado residencial tensionado: Errenteria, Zumaia, Lasarte-Oria, Barakaldo, Irun, Galdakao, Donostia-San Sebastián, Bilbao, Astigarraga, Usurbil y Vitoria-Gasteiz.

Los once concentran en torno a 1.048.000 habitantes, lo que equivale al 47,7% de la población vasca. Según el Departamento, a esta lista "se irán sumando de forma progresiva" otros municipios que cumplen los criterios objetivos establecidos en la ley y han solicitado formalmente la declaración, "a los que se acompañará con apoyo del trabajo técnico del Observatorio Vasco de la Vivienda y de la guía para ayuntamientos".

Esta cobertura territorial se ampliará "de forma significativa" a comienzos de 2026, ya que, con la próxima declaración de Hernani, Tolosa y Lezo, prevista para finales del mes de enero, el porcentaje de población residente en zonas tensionadas superará el 50% del total de Euskadi.

Además, el Departamento trabaja con otras localidades con los trámites ya en marcha, entre ellos Arrasate-Mondragón, Zestoa, Pasaia y Basauri, que podrán incorporarse en fases posteriores una vez culminados los procedimientos correspondientes. Para el próximo año el objetivo será, "profundizar en los planes trienales de acción asociados a cada declaración" y proteger al 53,36% del total de la población vasca, residente en estos 18 municipios.

Por otra parte, el Departamento prevé que 2026 sea el año en el que se culmine la publicación/operatividad de los índices de referencia vinculados a la contención de los precios del alquiler en zonas tensionadas, "un proceso que depende de datos tributarios de arrendadores y arrendatarios, y que en Euskadi se obtienen vía la declaración del IRPF de las Haciendas Forales"

En su opinión, la colaboración en este campo de las Diputaciones Forales es "clave" para asegurar "que se obtienen y comparten aquellos datos necesarios para establecer dichos índices en cada uno de los tres territorios vascos".

Álava y Bizkaia han comunicado el envío a Eustat de la información fiscal necesaria, incluida la de 2024, para que pueda elaborarse el índice y se espera que, en el primer semestre de 2026, ambos territorios puedan ya aplicar los índices de referencia para topar los alquileres en los supuestos establecidos por la ley estatal de vivienda.

A través de su web https://zonatensionadaeuskadi.eus/, el Gobierno Vasco ofrece "herramientas informativas para la ciudadanía" y para los agentes que participan de la cadena de valor de la vivienda, como el simulador de índices de referencia asociado a zonas tensionadas, los planes de Euskadi y municipios tensionados para hacer frente a la emergencia habitacional o calculadoras como el IRAV, "que permiten conocer, con transparencia, la actualización de la renta máxima que corresponde a los contratos de alquiler, según la legislación vigente".

Con esta "hoja de ruta", 2026 se plantea, para el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana, como "un año de despliegue y consolidación" con reformas para producir "más vivienda asequible", mejoras regulatorias para "proteger mejor la demanda", la expansión ordenada de zonas tensionadas y "la puesta en marcha de los índices de referencia necesarios para aplicar plenamente los mecanismos de contención del alquiler donde corresponda".