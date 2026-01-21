La vivienda es el principal problema para los ciudadanos vizcaínos, según un estudio de la Diputación

Archivo - Viviendas en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

Un 61% de los ciudadanos de Bizkaia sitúa a la vivienda entre los tres principales problemas que tiene el territorio en la actualidad, casi 30 puntos más que hace un año, según un Estudio de Opinión 2025 dado a conocer este miércoles por la Diputación.

El estudio ha sido elaborado por la consultora Ikerfel a partir de 3.002 entrevistas telefónicas a personas mayores de 18 años residentes en Bizkaia que se realizaron entre el 3 y el 18 de diciembre y, entre otros apartados, aborda los asuntos que la ciudadanía percibe como principales problemas.

La vivienda se sitúa como el problema más citado entre los encuestados, con un 61%, mientras que en la edición 2024 de este estudio era citada por un 33,8%.

En segundo lugar, el empleo es percibido como uno de los principales problemas de Bizkaia por el 44% de vizcaínos (por encima del 38,4% del año pasado aunque deja de ser la principal preocupación) y la delincuencia y la inseguridad ciudadana es citada por un 33% de encuestados (también superior al 23,9% del estudio de hace un año).

